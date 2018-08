Nintendo abre Switch a una avalancha de juegos independientes Moonlighter / Digital Sun Entre los 16 títulos anunciados está el español Moonlighter SARA BORONDO Martes, 21 agosto 2018, 11:03

Nintendo ha anunciado a través de un vídeo la llegada a su consola de sobremesa Switch de nada menos que 16 títulos independientes, algunos de los cuales ya están disponibles y otros lo estarán en breve. Con este anuncio queda clara la voluntad de la empresa de ampliar el catálogo de Switch hacia el desarrollo indie, ofreciendo juegos para todo tipo de gustos.

Este es el listado de los juegos anunciados en Indie Hightlights:

- Morphies Law, de Cosmocope. Un shooter por equipos en el que el tamaño afecta a las habilidades. Ya a la venta.

- Bad North, de Raw Fury. Una invasión vikinga para un roguelike táctico en tiempo real accesible a jugadores inexpertos, aunque con profundidad táctica. Está ya en la tienda como exclusiva temporal de Switch.

- Prison Architect. Nintendo Switch Edition, de Double Eleven e Introversion Software. Un juego de construcción y gestión de prisiones ganador de un premio BAFTA. Incluye las dos expansiones All Day and Night y Psych Ward, así como el DLC Escape Mode que pone al jugador en la piel de un preso en busca de la fuga. Saldrá en la Nintendo eShop antes de que acabe el verano.

- The Gardens Between, de The Voxel Agends. Una aventura original y surrealista de puzles para guiar a dos amigos inseparables a través de una serie de misteriosos vergeles. A la venta el 20 de septiembre.

- Windjammers y Windjammers 2, de Dotemu. Mezcla de juego deportivo y de lucha con el estilo de los años 90. El primer juego regresa a las consolas el 23 de octubre y Windjammers 2, totalmente nuevo, llegará en 2019.

- Monster Boy and the Cursed Kingdom, de FDG Entertainment. La vuelta de una serie mítica de plataformas llega con cambios de forma, música memorable y animación dibujada a mano. Estará en la eShop a partir del 6 de noviembre.

- Moonlighter, de 11bit Studios y Digital Sun. El único juego español de la lista pone al jugador en la piel de un intrépido tendero -el típico que se encuentra el protagonista para comprar y vender objetos- que sueña en convertirse en el protagonista, dando una vuelta interesante a la propuesta habitual de los juegos de rol. Se trata de un RPG de accion con elementos roguelike en el que el jugador deberá irse convirtiendo en ese héroe sin descuidar su tienda. Llegará a Switch en otoño.

- Children of Morta, de 11 bit Studios y Dead Mage. Hordas de enemigos en un roguelike guiado por la historia que se puede jugar en solitario o en cooperativo. Cuenta lo que se siente al ser parte de una familia de héroes que debe defender su legado. Saldrá en la eShop a principios de 2019.

- This War of Mine, de 11bit Studios. Basado en hechos reales, cuenta cómo un grupo de civiles trata de sobrevivir en una ciudad bajo asedio durante una guerra. Lleva al límite la toma de decisiones y la resistencia emocional del jugador. Llegará a Nintendo Switch en noviembre.

- Streets of Rogue, de tinyBuild. Con cooperativo hasta para cuatro jugadores, es un metajuego que combina elementos de RPG, roguelike, acción, sigilo, shooter y lucha. Con 20 personajes disponibles para luchar en ciudades generadas aleatoriamente. Estará disponible este invierno.

- Everspace: Stellar Edition, de Rockfish Games. Frenético shooter espacial para un jugador que combina elementos roguelike con un apartado visual destacado y una trabajada historia. Incluye la expansión Encounters. A la venta en Switch en diciembre.

- Baba Is You, de Hempuli. Juego de puzles enrevesado que permite cambiar las reglas del juego sobre la marcha en un diseño fresco de juego. Saldrá en otoño.

- Slay the Spire, de Humble Bundle. Fusión de la construcción de mazo de un juego de cartas y RPG roguelike que se lanzará en la eShop de Switch a principios de 2019.

- Night Call, de Raw Fury. Juego de investigación de estética noire ambientado en París en el que hay que equilibrar los papeles de detective y taxista. Estará disponible a principios del año que viene.

- Terraria, de 505 Games / Re-Logic. Acción mezclada con el sabor de la aventura clásica y la libertad de exploración y creación de estilo Sandbox. El jugador puede cavar, explorar y construir. Llegará a Switch en 2019.