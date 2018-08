NES Mini supera a PS4 como la consola más vendida de junio en Estados Unidos NES Classic Mini / Nintendo Nintendo Switch domina las ventas de software con sus títulos exclusivos JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 2 agosto 2018, 12:39

La nostalgia está de moda. Lo demostró el agotamiento de NES Classic Mini, la micro-consola de Nintendo, a pocas horas de abrirse su campaña de reserva. Decididos a frenar la especulación rampante, los de Kioto volvieron a ponerla a la venta, obteniendo una fantástica respuesta comercial.

Tal así ques NES Mini fue la consola más vendida durante junio en el mercado estadounidense (según datos de NPD), superando a la exitosa sobremesa de Sony. En lo que a Xbox One y Nintendo Switch respecta, duplicaron sus ventas respecto al mes anterior, si bien no fue suficiente para subir al podio.

Donde sí arrasa la consola híbrida es en el listado con los 20 videojuegos más vendidos del mes. Mario Tennis Aces fue el título más demandado, junto a exclusivas como Mario Kart 8, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Donkey Kong Country: Tropical Freeze:

1. Mario Tennis Aces

2. God of War

3. Grand Theft Auto 5

4. The Crew 2

5. Far Cry 5

6. Mario Kart 8

7. LEGO Incredibles

8. FIFA 18

9. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

10. Detroit: Become Human

11. Super Mario Odyssey

12. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

13. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

14. NBA 2K18

15. Call of Duty: WWII

16. MLB 18: The Show

17. Assassin's Creed: Origins

18. Vampyr

19. Donkey Kong: Tropical Freeze

20. State of Decay 2

Tras el lanzamiento de Super Nintendo Classic Mini hará un año, los rumores insisten en una edición conmemorativa de Nintendo 64, señal de que la multinaciona japonesa sigue dispuesta a rentabilizar su pasado.