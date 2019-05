'Minecraft' se pasará en móviles a la realidad aumentada al estilo de 'Pokemon Go' Habrá que esperar a su presentación oficial el 17 de mayo para saber si se trata de un juego de construcciones o de una aventura entre el mundo real y el generado por ordenador IÑAKI JUEZ Martes, 7 mayo 2019, 18:27

No hay duda de que 'Pokemon Go' supuso un antes y un después en utilizar una tecnología que todavía está dando sus primeros pasos como es la realidad aumentada. De múltiples aplicaciones para la vida cotidiana, esta fusión entre imágenes reales e informáticas con un objetivo lúdico provocó que millones de personas se lanzaran a las calles para capturar en sus smartphones los entrañables bichos popularizados por los ya incontables videojuegos de Nintendo. Desde entonces, otras compañías buscan seguir su estela como el esperadísimo Harry Potter: Wizards Unitey, desde ayer lunes, el no menos mediático 'Minecraft'.

Así lo anunció Microsoft al final de la keynote Build 2019, su conferencia de desarrolladores, por medio de un vídeo de demostración, de menos de un minuto, protagonizado por el director creativo de 'Minecraft', Saxs Persson. Durante su visionado, se introducen imágenes de una aplicación del juego destinada a los smartphones con la realidad aumentada como gran protagonista.

Y poco más. porque Microsoft, propietaria de una de las franquicias más exitosas de la industria ciberlúdica, no quiso especificar si se trata de un juego para construir e insertar elementos propios de 'Minecraft' en nuestro mundo real o de una aventura protagonizada por los típicos personajes cuadriculados de un mundo donde solo existen los ángulos rectos. Habrá que esperar hasta el 17 de mayo cuando se realice la presentación oficial para saber de qué se trata exactamente esta nueva versión para smartphones.

En todo caso, parece claro que el lanzamiento de este juego servirá para festejar a lo grande el décimo aniversario del conocido juego de construcciones, creado originalmente por el sueco Markus Persson y popularizado a golpe de vídeos protagonizados por los youtubers más seguidos. Ahora sólo falta saber si se hará tan popular como 'Pokemon Go'. Desde luego, lo tiene todo a su favor para hacerlo.