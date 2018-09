Microsoft: «Xbox One no necesita juegos exclusivos esta Navidad» Forza Horizon 4 / Microsoft Su jefe de marketing quita importancia al retraso de Crackdown 3 a 2019 SARA BORONDO Lunes, 10 septiembre 2018, 13:14

Las navidades son la fecha del año en que las distribuidoras de videojuegos echan el resto, sabedoras de que buena parte de sus ingresos llegan en los tres meses finales del año. Por eso extraña que Microsoft solo tenga previsto un lanzamiento importante hasta diciembre: el de Forza Horizon 4. Por lo que se pudo ver en el pasado E3, la empresa ha sembrado de cara al futuro con la adquisición de nuevos estudios y los nuevos Gears of War y Halo, pero hasta el año que viene como pronto no veremos los frutos de ese trabajo. Incluso retrasó otro esperado juego propio, Crackdown 3, hasta el año que viene pese a que el estudio desarrollador, Sumo Digital, ha reconocido hace un mes que el juego está prácticamente terminado.

Microsoft confía las ventas de estas navidades en las propuestas más fuertes que ha lanzado este año: Sea of Thieves, Forza Horizon 4 y el Game Pass (el servicio de suscripción por el que se pueden jugar a más de cien juegos mediante stream) y en los juegos que publiquen las demás productoras de videojuegos (third parties). En una entrevista concedida a gamesindustry, el jefe de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, explica que este año Microsoft tiene «más asociaciones de third parties que nunca».

Según Greenberg, la potencia de Xbox One X ha animado a las productoras a acercarse de a ella para proponer bundles de consola más videojuego. El mensaje que quiere transmitir Microsoft es que con Xbox One X esos juegos se verán mejor que en la competencia.

Forza Horizon 4 se desmarca de la avalancha de producciones para fin de año

Razón no le falta a Microsoft al pensar que el calendario ya está demasiado lleno de títulos en el último trimestre del año. Forza Horizon 4 saldrá el 2 de octubre, antes de que llegue la avalancha de superproducciones que hay previstas (Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty Black Ops IIII, Red Dead Redemption 2, Asssassin's Creed Odyssey y Starlink: Battle for Atlas solo en octubre, y Battlefield V, Hitman 2, Spyro Reignited Trilogy, Fallout 76 y Just Cause 4 en las semanas siguientes). Forza Horizon, además, se desmarca de los demás juegos ya que es una de las series de conducción más reconocidas y uno de los buques insignias de Xbox.

Forza Horizon 4 se ambienta en Gran Bretaña y mostrará la isla durante las cuatro estaciones del año. «Las reservas van mejor de lo que teníamos previsto», afirmó Greenberg a Gamesindustry, y añadió que a esto hay que sumar que Forza Horizon 3 estará incluido entre los juegos del servicio de suscripción games pass.

Además, Microsoft cuenta con las dos actualizaciones que recibirá Sea of Thieves, el juego de piratas desarrolado por Rare que salió en marzo, como incentivo para los jugadores. Actualmente, según informó, Greenberg, Sea of Thieves tiene cinco millones de jugadores.