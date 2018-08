Microsoft presenta una Xbox One X con mando Elite, todo en blanco Xbox One X Robot White Special Edition / Microsoft La Robot White Special Edition saldrá en un pack con Fallout 76 SARA BORONDO Jueves, 30 agosto 2018, 11:02

Microsoft va a sacar a la venta el primer modelo de Xbox One X en color blanco, con mando Elite también en blanco. La noticia apareció en el blog de Larry Hryb, más conocido por su gamertag «Major Nelson», director de programación de Xbox Live y quien suele ofrecer las últimas novedades sobre la consola de Microsoft. «Major Nelson» anunció tres productos en blanco: el pack Xbox One X Robot White Special Edition Fallout 76 , un mando Elite para Xbox y los auriculares Elite Pro 2-SuperAmp de Turtle Beach.

El pack Xbox One X Robot White Special Edition Fallout 76 incluirá una Xbox One X, el mando en blanco y el juego Fallout 76. La consola es la más potente actualmente en el mercado, con capacidad para ofrecer imágenes a una resolución de 4K e iluminación HDR, y el mando es el normal. Fallout 76 es la apuesta de Bethesda para este fin de año ambientada en el universo de una de sus series más conocidas que lleva al jugador a un mundo que ha vivido una guerra nuclear; en este caso, en un juego multijugador online. El pack estará disponible en Estados Unidos el 14 de noviembre a un precio de 499,99 dólares (427 euros). Aún no se sabe el precio que tendrá en España, pero hay que esperar 499,99 euros.

El mando inalámbrico Xbox Elite- White Special Edition está diseñado para los jugadores competitivos y tiene grandes posibilidades de personalización en la sensibilidad de las palantas y las crucetas, así como los gatillos con bloqueo de alta sensibilidad. Es compatible con todos los dispositivos de Xbox y con ordenadores y tablets con Windows 10. Se pondrá a la venta el 16 de octubre a 149,99 dólares (128 euros).

Los auriculares de gaming Elite Pro 2 + SuperAmp Pro Performance han sido diseñados por Turtle Beach en colaboración con jugadores profesionales. Tienen diadema de metal resistente y altavoces de 50 mm con TruSpeak para obtener una comunicación limpia, recubiertos por almohadillas de viscolástica con gel inyectado para aislar al jugador del ruido exterior y micrófono extraíble. Con el SuperAmp se pueden realizar los ajustes de ecualización fácilmente usando una app para móvil. Su precio será de 249,99€ y saldrá a la venta en España el 8 de octubre.