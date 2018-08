Microsoft planea una suscripción «total» para Xbox One

Lo vemos en los resultados financieros de las grandes multinacionales: sus divisiones de servicios arrojan los mejores resultados y perspectivas, dado el auge de los planes de suscripción. Que se lo digan a Apple, iCloud Drive y Apple Music mediante.

Microsoft no le va a la zaga, con Xbox Live Gold como el servicio de juego en línea más numeroso y alabado por los usuarios Los de Redmond también se adelantaron con Xbox Game Pass, el repositorio de juegos listos para su descarga previa cuota mensual (al más puro estilo Netflix).

Ahora, según Windows Central, la compañía estudia un plan de suscripción definitivo. «Xbox All Access» supondría la firma de un contrato por dos años, con el que adquirir una consola Xbox One S (22 dólares por mes) o Xbox One X (35 dólares por mes) con libre acceso a Xbox Live Gold y Xbox Games Pass durante dicho periodo. Por supuesto, la máquina quedará en propiedad del suscriptor al saldar cuentas.

Xbox All Access sería anunciado en breve, disponiéndose antes de que acabe agosto para todos los usuarios estadounidenses. Se materialice o no, la combinación de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass parece irremediable, máxime con los rumores de una Xbox sin lector de discos (Scarlet).