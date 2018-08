Microsoft exhibe 25 juegos para Xbox One en la Gamescom 2018 PUBG / Microsoft La versión de juego completo de PUBG llega a Xbox el 4 de septiembre SARA BORONDO Miércoles, 22 agosto 2018, 12:21

Microsoft ha llevado 25 juegos a Gamescom y ayer por la tarde informó sobre sus principales novedades para la feria alemana en un Inside Xbox emitido por Mixer, la plataforma de streaming de Microsoft. Una de las informaciones más relevantes es que PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) abandona después de nueve meses el Xbox Game Preview, un acceso anticipado del juego, el 4 de septiembre, lo que supone que se venderá como juego completo e incorporará unas cuantas novedades, como el mapa Sanhok, inspirado en las islas del sudeste asiático. Es un mapa más pequeño con combates más rápidos, armas y vehículos nuevos y el añadido del clima dinámico, una característica que hasta ahora no estaba en Xbox One.

A partir del 4 de septiembre el juego tendrá también un modo Guerra, en el que los jugadores combaten en una zona estática y reaparecen cuando mueren: los puntos se consiguen eliminando enemigos y reviviendo a aliados. En el estand de Microsoft en Gamescom se podrá probar durante esta semana este modo de juego.

Microsoft también ha presentado el mando inalámbrico edición limitada de PUBG que saldrá a la venta el 30 de octubre con diseño de camuflaje digital negro desgastado y un exclusivo agarre del gatillo y definición personalizada del botones.

En Gamescom también se han podido ver más detalles de Forza Horizon 4, que ofrecerá lagos, valles y castillos de la campiña británica en 4K y con iluminación HDR en Xbox One X y ordenadores con Windows 10. En esta ocasión se notarán las diferencias en la conducción en cada una de las estaciones del año del mundo abierto del juego dependiendo de si el suelo está mojado, seco, con nieve o hay viento fuerte en el escenario. Horizon 4 incluye 450 coches diferentes, más de cien de ellos licenciados. Se podrá jugar en cooperativo o en solitario y organizar partidas o participar en carreras con competidores elegidos por el juego.

El juego de plataformas y aventuras Ori and the Will of the Wisps ha enseñado con un nuevo vídeo los Spirit Trials, con los que los jugadores inician carreras y persecuciones asíncronas online tanto en consola como en PC. El juego es la segunda parte de Ori and the Blind Forest, uno de los juegos indies más valorados de los últimos años. Para el segundo juego Moon Studios ha mejorado el combate e incluido jefes finales, manteniendo un estilo artístico impactante y complejo.

También ha llevado Microsoft a Gamescom actualizaciones de juegos que ya han salido, como The Forsaken Shores para Sea of Thieves, que llevará a los jugadores a The Devil's Roar donde se enfrentarán a volcanes, géiseres y terremotos, o el DayBreak Pack para State of Decay 2, con el que los jugadores formarán equipo de hasta cuatro personas para acabar con hordas de zombis desde posiciones fortificadas. El catálogo de enemigos de State of Decay 2 se amplía con el poderoso Juggernaut de la plaga en este añadido que saldrá a la venta el 12 de diciembre.

Microsof no solo ha dado información sobre los juegos de su consolas; también ha informado de que la aplicación Xbox Game Pass Mobile está ya disponible en modo beta para algunos miembros del programa Insider en iOS y Android. Con ella se puede buscar, navegar y descargar nuevos juegos a la consola desde el móvil.