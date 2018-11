Melbits World: el último juego español para PS4 se controla con el móvil Melbits World / Melbot Studio Sony añade seis títulos a su línea PlayLink JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 15 noviembre 2018, 10:34

Sony acaba de lanzar seis nuevos títulos de la gama PlayLink, para PlayStation 4. Ésta comprende referencias para toda la familia, ya que el tradicional mando se sustituye por un smartphone; pantalla táctil, micrófono y giroscopios mediante.

Entre las nuevas incorporaciones destaca 'Melbits World', videojuego ganador de los Premios PlayStation 2017, a manos del equipo valenciano Melbots Studio. En este juego de plataformas cooperativo, hasta cuatro jugadores deben recoger y guiar a los pequeños Melbits (criaturas de distintos colores y formas que viven en Internet) a través de trampas, plataformas y obstáculos. Para jugar tan sólo es necesario descargarse la aplicación gratuita 'Melbits World', disponible en las tiendas digitales de iOS y Android.

En palabras de Iván Expósito, fundador del estudio: «El desarrollo de Melbits World ha sido un proceso largo e intenso pero muy gratificante. Estamos encantados de traer al mundo a este nuevo miembro de la familia PlayStation y todo el equipo está muy satisfecho con el resultado. Esperamos que nuestros pequeños Melbits arranquen muchas sonrisas y sean la mejor forma de entretenimiento para toda la familia en los próximos meses».

Otros juegos lanzados simultáneamente son 'Saber es Poder: Generaciones', un concurso de preguntas y respuestas sobre cultura general (de los 80 hasta hoy); 'Chimparty', una colección de 18 minijuegos para todos los públicos; 'Cazapalabras', quince pruebas linguísticas ambientadas alrededor del mundo; 'Ticket to Ride', adaptación del popular juego de tablero, que nos convierte en magnates ferroviarios; y 'Just Deal With It', un título de naipes con el que jugar en equipo al póquer, el blackjack, el ocho loco, el rummy o los corazones.

Los seis juegos están disponibles en formato físico y digital, a un precio recomendado de 19,99 euros.