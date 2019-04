Los 10 mejores juegos de 'escape room' para móviles Entre candados anda el juego El juego de la vida real pone a prueba el ingenio también en los smartphones SARA BORONDO Viernes, 12 abril 2019, 07:50

La aventura gráfica fue uno de los primeros géneros de los juegos por ordenador. Tuvo su época dorada en los 90 gracias al trabajo de estudios como Lucas Arts, con juegos como 'Monkey Island', 'Grim Fandango' o 'Day of the Tentacle'. En ellos el jugador recorría distintos escenarios resolviendo enigmas que estaban planteados con más o menos lógica (y mucho sentido del humor en los títulos antes mencionados) a base de mover al personaje y hacer clic con el ratón en aquellos objetos con los que se podía interactuar en el escenario.

Con el cambio de siglo el género decayó, pero el concepto de utilizar el ingenio y la lógica para resolver puzles pasó a la vida real con los 'escape room', pasatiempo en el que un grupo de jugadores se encierra en una habitación y debe encontrar la forma de escapar en un tiempo determinado. Dentro de la sala están todos los elementos que necesitan, aunque pueden estar a la vista o escondidos. Los escenarios propuestos tienen una ambientación que se nota en la decoración y la trama que rige el juego.

Curiosamente, a lo largo de esta década la idea de que las aventuras gráficas saltaran de los videojuegos a la realidad ha recorrido el camino contrario: han vuelto a convertirse en videojuegos con los 'escape games', sobre todo en dispositivos móviles. En algunos casos escapar de una habitación es parte del juego y en otras es el único objetivo. Los hay que tienen una historia que va hilando las distintas situaciones mientras que otros únicamente proponen encontrar la salida de cada escenario. Estos son 10 de los escape games que más han destacado en los últimos años, dispuestos por orden alfabético. Todos están disponibles para iOS y Android y, a no ser que se indique lo contrario, son gratuitos:

1. 100 Doors Challenge

Es de los pocos escape room que se juega en vertical. Cada nivel consiste en una pantalla que hay que superar para abrir la puerta del ascensor y llegar al siguiente nivel. Si el jugador se queda atascado puede saltarse el nivel viendo un vídeo de publicidad. Es gratis y el desarrollador tiene varios juegos similares. Está solo en inglés.

Descargar: iOS, Android

2. Adventure Escape: Cult Mystery

Haiku Games es todo un experto en el género y ha desarrollado varios juegos con gran éxito. En este caso la mejor amiga de la detective Kate ha desaparecido tras una cita, atrapada por una secta misteriosa. El jugador debe adentrase en ella para rescatarla, avanzando a base de resolver enigmas. La publicidad no es molesta mientras se está resolviendo el nivel, aunque al superarlo saca del juego y pide valoración en la tienda. Para conseguir pistas hay que utilizar estrellas que se encuentran en el escenario o se compran con dinero real (el juego es gratis), lo que supone que se puede superar la aventura sin necesidad de pagar nada.

Descargar: iOS, Android

3. Adventure Escape: Haunted Hunt

La acción se sitúa en un Londres victoriano en el que existen vampiros, hombres lobo y otros seres fantasmales a los que persigue un grupo conocido como Los Cazadores. Uno de esos seres es Moira, una cambia formas, lo que añade un aire más de aventura gráfica ya que puede convertirse en el último animal que haya tocado y ver los escenarios desde otra perspectiva. Se consiguen pistas encontrando estrellas escondidas en los escenarios o pagando con dinero real. La publicidad y el sistema de estrellas son similares a la de otros juegos de Haiku como 'Cult Mystery'. Tiene un estilo visual muy cuidado.

Descargar: iOS, Android

4. All That Remains: Part 1

A medio camino entre la aventura gráfica tradicional y el escape room, All That Remains: Part 1 pone al jugador en la piel de un joven que ha sido encerrado por su padre en un búnker del que debe intentar escapar resolviendo multitud de enigmas. Para que el jugador no tenga que estar tomando notas de las pistas que va encontrando, incluye una cámara de fotos. Cuesta 2,69€ en Android y 2,29 en iOS, pero a cambio no tiene publicidad ni compras dentro del juego. También está disponible en la tienda de Amazon y para ordenadores, tanto Mac como con Windows.

Descargar: iOS, Android

5. Cabin Escape: Alice's Story

Glitch Games se hizo famoso con una aventura similar: 'Forever Lost', y después ha creado varias historias dentro del género durante el último lustro. Alice's Story prologa precisamente a Forever Lost, aunque se puede jugar de forma independiente. La protagonista, Alice, está atrapada en una cabaña.

Es gratis en la versión de móvil, con compras de las pistas para resolver los enigmas, y también está disponible en la tienda de Amazon. La versión para ordenadores, tanto Mac como con Windows, se vende por un dólar (0,89 euros).

Descargar: iOS, Android

6. Can You Escape

Es el primer juego de una serie de cinco, en los que se pueden ver ambientaciones como el Titanic o el fin del mundo (siempre dentro del mismo género). En este caso hay 12 habitaciones. La publicidad es algo molesta porque se activa cada vez que se recurre a la ayuda.

Descargar: Android

7. Cube Escape: Paradox

La serie Cube Escape es de las más valoradas del género y tiene más de diez juegos diferentes. En Paradox el detective Dale Vandermeer despierta en una habitación y descubre que forma parte de un extraño juego orquestado por un antiguo enemigo. Para salir de la habitación deberá resolver puzles cada vez más complejos. Destaca su peculiar estilo artístico. Los primeros niveles son gratis: para continuar hay que pagar.

Descargar: iOS, Android

8. Escape Game: 50 rooms

Es un buen entrenamiento y una manera rápida de entender las mecánicas básicas. En cada habitación hay que encontrar objetos y combinarlos entre sí o con alguna parte del escenario. Para quien ya haya probado algún otro juego similar será demasiado sencillo, sobre todo al principio. Hay tres juegos de la misma serie, todos parecidos. A favor tiene que es gratis y en su contra juega una publicidad demasiado invasiva.

Descargar: iOS, Android

9. Spotlight Room Escape

Tres capítulos con 13 habitaciones diferentes. El jugador se puede mover desde el principio por varias habitaciones, lo que da más dificultad a la prueba. El estilo de los puzles es muy similar al de las escape room reales y lleva a buscar claves en un lado y apuntarlas en un papel para resolver un puzzle que está en otro sitio del escenario. Como en las aventuras clásicas, hay que marcar un punto del escenario para acercar la cámara e interactuar. Está disponible, gratis con compras dentro de la app.

Descargar: iOS, Android

10. The Room

Fue uno de los primeros escape rooms en las tiendas de móviles. Su magnífica ambientación logró que Fireproof lanzase otros tres juegos de la serie. Los puzles se suceden uno tras otro como parte del misterio que investiga el protagonista (en cada capítulo hay que abrir un artefacto que oculta piezas clave). A la venta en móviles por 1,09€. También está disponible en Steam para ordenador y en la store de Nintendo Switch.

Descargar: iOS, Android