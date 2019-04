Mega Drive mini: vuelve la mítica consola de SEGA Mega Drive mini Se pondrá a la venta el 19 de septiembre con 40 juegos preinstalados JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 1 abril 2019, 10:28

Lanzada en Japón allá por 1988 (dos años después en Europa), Mega Drive se convirtió en la consola de videojuegos más popular de SEGA. Así lo atestiguan las 31 millones de unidades despachadas en todo el mundo, gracias a títulos de culto como el 'Sonic the Hedgehog' original,'Altered Beast', 'Golden Axe' o 'Comix Zone'.

Ahora, siguiendo la estela de Nintendo ('NES Classic Mini', 'Super Nintendo Classic Mini') y Sony ('PlayStation Classic'), los del erizo homenajean a la sobremesa de 16 bits con una versión en miniatura. Su fecha de lanzamiento se ha fijado este fin de semana, durante el evento SEGA Fest.

La máquina llegará a las tiendas el próximo 19 de septiembre, junto a dos mandos a imitación de los clásicos, un cable USB y otro HDMI, bastando conectarla al televisor para empezar a jugar. Instalará 40 juegos, de los cuales ha trascendido la primera decena. A saber: 'Sonic the Hedgehog', 'Ecco the Dolphin', 'Castlevania: Bloodlines', 'Space Harrier 2', 'Shining Force', 'Dr. Robotnik's Mean Bean Machine', 'ToeJam & Earl', 'Comix Zone', 'Altered Beast' y 'Gunstar Heroes'.

Mega Drive Mini tendrá un precio recomendado de 79,99 euros y será distribuida en nuestro país por Koch Media. Ésta es la 'carta' con que SEGA ha enmarcado el anuncio: «Mi viejo amigo, sé que ha pasado mucho tiempo. El tiempo avanza, pero no pasa un día sin que estés en mi mente. Yo, la popular consola estrella, tú, el chico tímido y sencillo, que encontramos puntos en común cuando jugamos juntos a Ecco the Dolphin. ¡Fuiste tan rápido, corriendo por Green Hill Zone con mi amigo Sonic! [...] Ahora soy un poco diferente, mucho más pequeña y estoy cargada con 40 juegos dentro de mi elegante carcasa moldeada y tengo más potencia de procesamiento que nunca. [...] Trataré de escribir con más regularidad. He oído que hay un sitio donde quedan los amigos llamado «redes sociales» donde puedo compartir más cosas. Espero saber de ti pronto. Con cariño, SEGA Mega Drive Mini«.

Entre las últimas consolas retro encontramos también a 'C64 mini', 'NEO GEO mini' y la inminente 'Atari VCS'.