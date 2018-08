Man of Medan es lo nuevo de los creadores de Until Dawn Man of Medan / Supermassive Games Supermassive Games inicia The Dark Pictures, una antología de terror multiplataforma JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 21 agosto 2018, 12:04

Supermassive Games ha sido uno de los estudios con presencia en la ceremonia inaugural de la Gamescom 2018, la gran feria europea del videojuego. Su nuevo proyecto se enmarca en una antología de aventuras narrativas, con diferentes personajes y argumentos aunque un nexo común: el terror.

La primera entrega de «The Dark Pictures« se apodará Man of Medan: «En Man of Medan, cuatro jóvenes norteamericanos disfrutan de sus vacaciones con un viaje de submarinismo, ya que se rumorea que hay unos restos de la Segunda Guerra Mundial y quieren encontrarlos. A medida que avanza el día, se va formando una tormenta y su viaje no tarda en convertirse en algo mucho más siniestro… ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién morirá?».

El juego nos pondrá en la piel de cinco protagonistas, experimentado la historia desde cada perspectiva. Como en Until Dawn, tomaremos decisiones al límite que determinarán el devenir de los acontecimientos, lo que nos mantendrá en tensión constante: «Todos los juegos están diseñados para ser rejugables, con historias ramificadas, caminos secundarios y numerosos finales que animarán a los jugadores a revivir la historia una y otra vez. Las decisiones de los jugadores serán de vital importancia para la supervivencia de todos los personajes».

Man of Medan será distribuido por Bandai Namco para PS4, Xbox One y PC en 2019.