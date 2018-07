Un malware afecta a casi 80.000 tramposos de Fortnite Fortnite / Epic Games Estaba dentro de un programa que ofrecía mejorar la puntería del personaje y conseguir paVos extra SARA BORONDO Miércoles, 4 julio 2018, 12:55

Fortnite no está libre de tramposos que utilizan algún programa para conseguir ventajas sobre los demás jugadores, pero la jugada no siempre les sale bien. Rainway, una app que permite hacer streaming de los juegos de PC que tenga el usuario en consolas, móviles y ordenador, ha detectado que al menos 78.000 jugadores de Fortnite están afectados por un malware que les muestra numerosos anuncios. Según cuenta el director de Rainway en el blog de la empresa, el 26 de junio su rastreador automático empezó a emitir miles de informes de error. «Pronto quedó claro que esta avalancha de errores no estaba causada por algo que habíamos hecho, sino por algo que alguien estaba intentando hacer», dice en el blog Andrew Sampson, director de Rainway.

Rainway no tiene publicidad y los errores procedían de llamadas a plataformas de anuncios. Al analizar el origen de estos errores la empresa se dio cuenta de que los usuarios que los provocaban tenían en común a Fortnite, que es uno de los juegos más populares en todo el mundo, incluida la app de Rainway. Sampson explica en el blog que hay cientos de páginas y vídeos en Youtube que explican cómo hacer trampas en Fortnite, sobre todo para conseguir paVos, el dinero ficticio que sirve para compras dentro del juego.

Rainway empezó a probar los programas anunciados en los vídeos y webs en busca del que fuera el causante del programa, y lo encontraron; se trataba de un hack que ofrecía a los jugadores paVos gratis y la mejora en el apuntado. Este programa instalaba un certificado raíz y cambió el tráfico a un proxi que buscaba anuncios publicitarios que llenaban el ordenador de publicidad basura. El adware alteraba las páginas y les añadía la etiqueta Adtelligent y ese era el origen del problema.

El siguiente paso fue reportar el abuso al servidor que alojaba el malware, que fue eliminado, pero ya se había descargado 78.000 veces; Rainway también contactó con Adtelligent para informar, avisó a los usuarios afectados y ha aumentado su seguridad para evitar ataques similares en el futuro. En total, informa Rainway, recibieron 381.000 informes.