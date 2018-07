Un jugador gasta 8.600 euros en FIFA FIFA 18 / EA Pidió a EA los datos que tenían sobre sus transacciones en la modalidad Ultimate Team SARA BORONDO Viernes, 27 julio 2018, 13:07

El Reglamento General de Protección de Datos (GPDR) de la Unión Europea da a cualquier ciudadano de la Unión el derecho, entre otros, a ser informado y acceder a los datos que tenga cualquier empresa sobre él. Un británico de 32 años jugador habitual de FIFA llamado Michael -se desconoce su apellido- ejerció este derecho ante Electronic Arts (EA) mediante llamada telefónica y pidió el 25 de mayo, el mismo día que entraba en vigor el nuevo reglamento, toda la información que tuvieran de él y de su cuenta con EA.

Según ha señalado a Eurogamer, Michael tomó la decisión por dos razones: en primer lugar por la reciente controversia sobre los cajas de botín y los sobres que hay en, entre otros juegos, el modo FIFA Ultimate Team (FUT) de FIFA que se compran con dinero del juego o real y el jugador no sabe qué contienen hasta que los abre. En segundo lugar, el británico forma parte de los jugadores convencidos de que el juego no es todo lo ecuánime que debería, sobre todo en el modo Squad Battles en el que el jugador compite contra la máquina, y que la CPU favorece al equipo que va perdiendo para propiciar espectacularidad a los partidos, aunque no deja de ser una sensación ya que nadie ha aportado pruebas y EA lo ha negado.

Michael quería saber si los datos que poseía EA aportaban algo interesante en estos dos puntos. 30 días después -los que marca el GPDR-de haber realizado la petición recibió dos ficheros PDF, cada uno de ellos de más de cien páginas, con datos sobre su participación en FIFA 18, estadísticas, información de su dispositivo y más de diez llamadas realizadas al servicio de apoyo de EA, así como detalles de las compras que había realizado los dos últimos años en la moneda de FIFA, FIFA points, al que Michael reconoce jugar prácticamente a diario: «Lo uso en mi tiempo libre y para pasar el rato. Dependiendo del tiempo que tenga estoy entre 30 minutos y seis horas», ha reconocido a Eurogamer.

Así descubrió este británico que ha gastado en los dos últimos años nada menos que 10.000 dólares (8.600 euros). «Mi novia y yo somos afortunados en tener unos ingresos saneados y esta cantidad no nos causa problemas financieros. Pero me siento identificado con todos los que tengan unos ingresos bajos y que se han convertido en adictos a las cajas de botín», ha expresado Michael a Eurogamer, que incluso apunta que la cantidad puede ser bastante más alta y llegar a los 16.000 dólares (13 800 €) ya que en los 10.000 no había considerado lo gastado en dos juegos: 6.144 dólares entre el 2 de noviembre de 2016 y el 29 de agosto de 2017 y 10.010 entre el 25 de septiembre de 2017 y el 21 de mayo de 2018.

Lo que no incluían los datos proporcionados por EA era qué cartas habían salido en los sobres de FUT, aunque sí cada jugador que compró o vendió fuera de los sobres.

Darse cuenta de la cantidad de dinero que había gastado en comprar puntos del simulador de fútbol ha llevado a Michael a reflexionar y decidir que «los FIFA points no merecen la pena y gastaré estos 10.000 dólares mejor en los dos próximos años».