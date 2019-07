Google: «Stadia no será nuestro Netflix de los videojuegos» Stadia Controller El gigante de Internet revela cuantiosa información sobre su servicio de juego en streaming JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 22 julio 2019, 10:44

Andrey Doronichev (Director de Producto de Google Stadia) ofreció cuantiosa información sobre el servicio este fin de semana, durante la sesión de preguntas acontecida en Reddit. Uno de los titulares más destacados fue que la plataforma de juego en streaming no alojará una suscripción al estilo de Netflix, por la que acceder a un amplio catálogo de títulos previa cuota mensual.

Preguntado por las dos modalidades de Google Stadia ('Base' y 'Pro'), Doronichev aclaró que «Stadia Pro no es 'el Netflix de los videojuegos', como algunos usuarios han comentado. Una comparación más justa sería con Xbox Live Gold of PlayStation Plus. Los suscriptores Pro obtendrán juego en streaming a resolución 4K HDR, sonido 5.1, descuentos en exclusivos y algunos juegos gratuitos». En este sentido podemos esperar el obsequio de un título 'premium' por mes, siendo el primero 'Destiny 2'.

Por su parte, los usuarios de 'Stadia Base' jugarán a resolución 1080p y 60 frames por segundo con los juegos que adquieran previamente; sin mensualidades. Mientras que 'Stadia Pro' arrancará el próximo noviembre, conforme se remitan los primeros packs 'Founder's Edition', 'Base' se habilitará en algún momento de 2020.

Enumeramos a continuación otros de los interrogantes despejados por Dornichev:

● Stadia contará con un sistema de 'Logros' o 'Trofeos', al estilo de Xbox One y PlayStation 4, si bien no estará disponible de lanzamiento.

● La interfaz de usuario de Stadia no será revelada hasta noviembre.

● Stadia Base no contará con juegos gratuitos ni demostraciones.

● Las funcionalidades disponibles de lanzamiento serán: juego por streaming sin importar el dispositivo; descarga de juegos o parches sin esperas; opciones sociales y acceso a la tienda de Stadia. Al ser una plataforma en la nube, sus posibilidades se incrementarán con los meses.

● Las primeras 'opciones sociales' permitirán administrar nuestra lista de amigos, crear grupos de juego y chatear por voz.

● Google promete la propiedad perpetua de todos los juegos adquiridos, aun cuando los servidores de Stadia terminen apagándose. Con todo, sus responsables pretenden un servicio de largo recorrido, «como Gmail, Docs, Music o Photos».

● No se descarta el soporte de Chromecast 3 y una amplia variedad de smartphones Android, además de Chromecast Ultra y la gama Pixel.

● Los primeros usuarios de Stadia podrán escoger su nombre de usuario antes de recibir su 'Founder's Edition'.

● El mando de Stadia no tendrá soporte para audio Bluetooth (al menos de lanzamiento).

● Google quiere compatibilizar el mayor número de mandos y accesorios, incluidos volantes y el laureado Xbox Adaptive controller.

● Google no descarta integrar Stadia en toda clase de dispositivos, con consolas y set-top-boxes (un usuario pregunta por Nvidia Shield TV).

● Se habilitará un plan de suscripción familiar meses después del lanzamiento, por el que diferentes usuarios puedan compartir biblioteca de juegos.

● No se descarta la integración de YouTube Music: reproducir música en streaming sobre las partidas.

● Stadia incluirá juegos free-to-play e independientes.

● Los juegos de Stadia tendrán un precio similar al marcado en Steam, Xbox Marketplace o PlayStation Store.

● No se descarta la implementación de juego cruzado con otras plataformas.

● Se está estudiando la forma de integrar mods en Stadia.

La sesión de preguntas culminó con la promesa de un 'Stadia Connect' «más pronto de lo que pensamos», por lo que no tardaremos en recibir más información (y gameplay) sobre uno de los proyectos más ambiciosos de Google.