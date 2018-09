Fumito Ueda trabaja en su próxima superproducción The Last Guardian / Sony El creador japonés recibirá un premio honorífico en el próximo Fun & Serious Game Festival SARA BORONDO Viernes, 14 septiembre 2018, 13:11

Fumito Ueda ha creado tres juegos hasta el momento, Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian, todos ellos con éxito de crítica y bajo el paraguas de Sony. En la última etapa de desarrollo de The Last Guardian dejó la empresa para crear su propio estudio, genDESIGN (formado por gente que había trabajado con él en sus juegos), y desde él terminó el proyecto, que salió hace casi dos años. En una entrevista concedida a la revista japonesa Famitsu Ueda ha confirmado que están trabajando en otro proyecto, aunque en la fase de prototipado de ideas aún.

El estudio cuenta con el apoyo económico del fondo de inversión especializado en videojuegos Kwoloon Nights y está ahora mismo formado por unas diez personas. Es un pequeño equipo comparado con los que está acostumbrado a trabajar Ueda, que no tiene proyectado realizar un nuevo y modesto proyecto, sino una superproducción como las que ha hecho hasta ahora, «lo que estamos haciendo no tiene aspecto de juego indie. Apuntamos a algo de la escala de Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian» según dijo el creador a Famitsu.

En estos casi dos años GenDESIGN ha probado ya varias ideas y ya ha centrado ya el concepto en que se basará su próximo juego. Una vez que tenga esa idea principal definida, Ueda afirmó a Famitsu que buscará que el producto sea estable, y esta parece ser que es la fase en la que entrará en breve el juego. Aunque siempre se ha comentado que los tres juegos de Ueda están relacionados entre sí y forman parte del mismo universo, el diseñador ha afirmado que será un juego totalmente nuevo y no una secuela a ningún título anterior.

Ueda será uno de los invitados de honor este año en el Fun & Serious Games Fesvial que se celebrará del 7 al 19 de diciembre en Bilbao, en el que el creador japonés recibirá un premio en reconocimiento a su carrera.