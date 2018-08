Fortnite y Paladins no precisarán suscripción a Nintendo Switch Online Nintendo Switch Online / Nintendo Las páginas de los free-to-play en Nintendo eShop no advierten de este requisito SARA BORONDO Miércoles, 8 agosto 2018, 14:14

Nintendo tiene previsto lanzar este otoño que viene el servicio Nintendo Switch Online, al que será necesario estar suscrito una vez empiece a funcionar para jugar multijugador a través de internet. Pero parece que algunos juegos se escaparán de esta obligatoriedad.

Según ha informado en resetera el usuario ggx2ac, en los juegos de pago que necesitan servicio online, como Splatoon 2 o Minecraft se incluye la cláusula que dice «A partir de este otoño, algunos servicios online también requerirán de una suscripción de pago» o una frase similar, pero en los juegos gratuitos no hay esta aclaración.

Entre los juegos que no contienen esta advertencia están Paladins, Fortnite, Pokémon Quest, Dawn of the Breakers, Fallout Shelter, Galak-Z: Variant S, Zaccaria Pinball, The Pinball Arcade, Kitten Squad y Pinball FX3. Esto indicaría que se podrías seguir jugando a ellos sin necesidad de tener suscripción, igual que sucede en PS4 y a diferencia de Xbox One, donde sí hay que tener suscripción Gold para poder jugar a cualquier juego online.