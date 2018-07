Fortnite será compatible inicialmente con 40 modelos de teléfonos Android Fortnite / Epic Games El juego de Épic podría llegar sin pasar por Google Play SARA BORONDO Martes, 31 julio 2018, 13:38

Está previsto que este mismo verano Fortnite llegue a móviles Android y cada día crece la expectación por saber cómo y cuándo lo hará y, sobre todo, qué smartphones serán compatibles desde el principio. Hay rumores de que el juego será una exclusiva durante 30 días de los Galaxy Note 9 (algo que se podría anunciar el 9 de agosto). Como el nuevo teléfono de Samsung se supone que saldrá a la venta el 24 de agosto, Fortnite estaría disponible para el resto de smartphones android el 23 de septiembre.

También se habla de la posibilidad de que no pase por el canal de distribución de Google, Google Play. La noticia parte de xda-developers, quien también ha desvelado la lista de smartphones Android en los que funcionará el juego. Xda-developers ha encontrado en las líneas de código de la página de Epic instrucciones para descargar Fortnite en un smartphone Android; incluyen la aprobación de algunos permisos de seguridad necesarios cuando la aplicación que se quiere instalar no procede de Play Store. De recurrir a esta opción, Epic no tendría que pagar el 30% de sus ingresos a Google por usar su tienda.

En cuanto a los modelos en los que se podrá jugar inicialmente a Fortnite Battle Royale, Xda-developers ha publicado un listado de los 40 móviles Android que, según esta web, ha encontrado en el código de la página web de Epic Games. Este es el listado completo de dichos teléfonos:

-Google Pixel 2¡

- Google Pixel 2 XL

- Huawei Mate 10

- Huawei Mate 10 Lite

- Huawei Mate 10 Pro

- Huawei P10

- Huawei P10 Plus

- Huawei P10 Lite

- Huawei P9

- Huawei P9 Lite

- Huawei P8 Lite (2017)

- LG G6

- LG V30

- LG V30+

- Motorola Moto E4 Plus

- Motorola Moto G5

- Motorola Moto G5 Plus

- Motorola Moto G5s

- Motorola Moto Z2 Play

- Nokia 6

- Razer Phone

- Samsung Galaxy A5 (2017)

- Samsung Galaxy A7 (2017)

- Samsung Galaxy J7 Prime (2017)

- Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

- Samsung Galaxy Note 8

- Samsung Galaxy On7 (2016)

- Samsung Galaxy S9

- Samsung Galaxy S9+

- Samsung Galaxy S7

- Samsung Galaxy S7 edge

- Samsung Galaxy S8

- Samsung Galaxy S8+

- Sony Xperia XA1

- Sony Xperia XA1 Ultra

- Sony Xperia XA1 Plus

- Sony Xperia XZ

- Sony Xperia Xzs

- Sony Xperia XZ1