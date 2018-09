Empieza la promoción «Ahorra hasta un 60%» en juegos de PS4 Call of Duty: Infinite Warfare / Activision Blizzard 30 juegos entre los que están CoD: Infinite Warfare, Tierra Media: Sombras de Guerra, NieR: Automata, Persona 5 o Skyrim VR SARA BORONDO Jueves, 6 septiembre 2018, 13:38

A partir de hoy y hasta el 19 de septiembre está vigente en la tienda de PlayStation la promoción «Ahorra hasta un 60% en juegos de PS4» con descuentos en aventuras de ciencia ficción, simuladores de carreras y juegos de estrategia. Esta oferta sustituye a la de «juegos por menos de 20 euros» que acabó ayer en la Store.

Además de esta promoción encontramos la oferta de la semana, que en este caso es Hitman, edición del año, con un ahorro del 58% (24,99€).

Este es el listado de los juegos que están incluidos en la promoción «Ahorra hasta un 60% en juegos de PS4»:

- Assetto Corsa Ultimate Edition.

- BioShock: The Collection.

- Call of Duty: Infinite Warfare (varias ediciones).

- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

- Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online Day…

- Destiny – The Collection.

- Farming Simulator 17 (varias ediciones).

- FIGHTING EX LAYER (versión Light y Standard).

- Gran Turismo Sport.

- Kingdom Come: Deliverance.

- Megadimension Neptunia VIIR.

- La Tierra Media: Sombras de Guerra.

- MotoGP 18.

- MXGP PRO.

- New Gundam Breaker Launch Bundle.

- NieR: Automata.

- ONRUSH (edición normal y Deluxe).

- PAYDAY 2 (varios elementos).

- Persona 5: Ultimate Edition.

- Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered.

- Secret of Mana.

- Shining Resonance Refrain.

- Tennis World Tour (Edición normal y Legends).

- Tennis World Tour Legends Edition.

- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

- The Elder Scrolls V: Skyrim VR.

- Tour de France 2018.

- Train Sim World (edición normal y Deluxe).

- TT Isle of Man – Ride on the Edge.

- UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st].

- WRC Collection.

- XCOM 2 (varias ediciones).