Descuento doble en videojuegos para los suscriptores de PlayStation Plus

Jueves, 5 julio 2018, 09:20

Los suscriptores del servicio online PlayStation Plus (PS Plus) tienen hasta el 25 de julio descuento doble en más de cien juegos para PlayStation 4 en la tienda.

Además, Sony mantiene la oferta de suscripcion de tres meses hasta el 9 de julio, de forma que los usuarios podrán tener tres meses de PS Plus por 18,49 euros, un 25% más barto del precio original. La suscripción al servicio PS Plus da derecho a jugar online con otros usuarios de PS4, conseguir todos los meses juegos gratis, descuentos exclusivos, acceso a betas y almacenamiento en la nube, además de poder jugar con un amigo que no tenga el juego gracias al servicio share play.

Este es el listado de juegos que se puede comprar con doble descuento estos días:

- Agatha Christie – The ABC Murders.

- AKIBA'S TRIP: Undead & Undressed.

- Alien: Isolation.

- Alien: Isolation – The Collection.

- Assassin's Creed Freedom Cry.

- Assetto Corsa Ultimate Edition.

- ATV Drift & Tricks.

- BioShock: The Collection.

- Birthdays the Beginning.

- Call of Duty:Advanced Warfare – Digital Pro Edition (Day Zero).

- Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition.

- Call of Duty: Ghosts and Season Pass Bundle.

- Call of Duty: Ghosts Gold Edition.

- Call of Duty: Infinite Warfare.

- Call of Duty: Infinite Warfare – Digital Deluxe.

- Chime Sharp.

- Cladun Returns: This Is Sengoku!

- Code: Realize ~Bouquet of Rainbows.

- Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online.

- Danganronpa 1/2 Reload.

- Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls.

- Dark Rose Valkyrie.

- Dead Rising 4: Frank's Big Package.

- Demon Gaze II.

- Devil May Cry HD Collection.

- Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle.

- DiRT 4.

- DISGAEA 5: ALLIANCE OF VENGEANCE.

- Elite Dangerous: Commander Deluxe Edition.

- EVERSPACE.

- EVERSPACE– Stellar Edition.

- F1 2017.

- Fairy Fencer F: Advent Dark Force.

- Far Cry 4.

- FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL BUNDLE.

- Far Cry 4 Gold Edition.

- Far Cry Primal.

- FAR CRY PRIMAL – APEX EDITION.

- Farming Simulator 17.

- Farming Simulator 17 – Platinum Edition.

- Farming Simulator 17 – Premium Edition.

- FINAL FANTASY TYPE-0™ HD.

- FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE.

- FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster.

- FlatOut 4: Total Insanity.

- God of War III Remastered.

- GOD WARS Future Past.

- Grand Kingdom.

- HASBRO FAMILY FUN PACK.

- Hitman– Game of the Year Edition.

- I am Setsuna.

- Kingdom Come: Deliverance.

- La Tierra Media: Sombras de Mordor.

- La Tierra Media: Sombras de Mordor. Edición Gold.

- La Tierra Media: Sombras de Mordor. Edición Legión.

- Life is Strange Season Pass.

- Lost Sphear.

- Marvel vs. Capcom: Infinite – Deluxe Edition.

- Marvel vs. Capcom: Infinite – Standard Edition.

- Mass Effect: Andromeda. Edición de recluta Deluxe.

- Mass Effect: Andromeda. Edición de recluta estándar.

- Megadimension Neptunia VII.

- Megadimension Neptunia VIIR.

- Metal Gear Survive.

- Micro Machines World Series.

- NAtURAL DOCtRINE.

- Odin Sphere Leifthrasir.

- Omega Quintet.

- Onechanbara Z2: Chaos.

- ONRUSH.

- ONRUSH DELUXE EDITION.

- PAYDAY 2 – CRIMEWAVE EDITION – Paquete El Gran golpe.

- PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION – The Master Plan.

- PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION – The Most Wanted.

- PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION.

- Persona 5.

- Persona 5: Ultimate Edition.

- Portal Knights.

- PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness.

- Pure Farming 2018.

- Pure Farming 2018 Digital Deluxe Edition.

- Rocket League.

- Rocket League – Game of the Year Edition.

- Rocket League: varios vehículos.

- School Girl/Zombie Hunter.

- Scribblenauts Showdown.

- Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

- Sherlock Holmes The Devil's Daughters.

- Sniper Elite 4.

- Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition.

- Space Hulk: Deathwing. Enhanced Edition.

- Spintires: MudRunner.

- Star Ocean: Integrity and Faithlessness.

- The 25th Ward: The Silver Case.

- The American Dream.

- The Silver Case.

- The Surge.

- The Surge: Complete Edition.

- Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special.

- Tokyo Xanadu eX+.

- TOM CLANCY'S THE DIVISION.

- Tom Clancy's The Division Gold Edition.

- Touhou Double Focus.

- Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet.

- Touhou Genso Wanderer.

- Touhou Kobuto V: Burst Battle.

- Tour de France 2015.

- Tour de France 2016.

- Tour de France 2017.

- TT Isle of Man – Ride on the Edge.

- Ultra Street Fighter IV.

- Uncharted 2: Among Thieves Remastered.

- Uncharted 3: Drake's Deception Remastered.

- Uncharted: Drake's Fortune Remastered.

- Utawarerumono: Mask of Truth.

- Warhammer Quest.

- World of Final Fantasy.

- WRC 7 FIA World Rally Championship.

- WRC Collection.

- XCOM 2 Collection.

- XCOM 2 Digital Deluxe Edition.

- Yomawari: Midnight Shadows.

- Zero Escape: The Nonary Games.

- Zero Escape: Zero Time Dilemma.

- Dishonored: La Colección Complea.

- Dishonored: La Muerte del Forastero.

- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

- The Elder Scrolls V: Skyrim VR.

- Wolfenstein: The New Order.

- Wolfenstein: The Old Blood.