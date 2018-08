Red Dead Redemption 2 tendrá un mundo de juego vivo, complejo e inmenso Red Dead Redemption 2 / Rockstar Rockstar ha publicado un vídeo de la jugabilidad del título de PS4 y Xbox One SARA BORONDO Viernes, 10 agosto 2018, 09:19

Arthur Morgan es miembro de una banda de forajidos en el Oeste de finales del s. XIX que huye de un golpe que ha salido mal. Cuando llega a una zona, el grupo establece un campamento que le sirve de base y está allí hasta que el acoso de las autoridades u otra razón les lleva a cambiarse de zona: Red Dead Redemption 2 tendrá el mundo de juego más grande que haya hecho nunca Rockstar con escarpadas montañas, zonas pantanosas, praderas inmensas y desiertos. Es uno de los múltiples datos que se han conocido en las últimas horas con el lanzamiento de un vídeo de la jugabilidad de Red Dead Redemption 2, que saldrá el 26 de octubre en PS4 y Xbox One.

En el primer juego John Marston vivía su aventura en solitario, pero ahora Morgan se relaciona con sus compañeros y puede establecer lazos de amistad con algunos, y cuenta cómo actúa con otros personajes a los que salva en alguna ocasión, amenaza o mata, y cómo el mundo de juego reacciona a sus actos, la honorabilidad del protagonista dependerá de lo que el jugador vaya decidiendo. También está en manos de Morgan contribuir a sostener el campamento llevando suministros cazando o pescando, y no se le castigará si no lo hace, aunque sí se le premiará si se convierte en proveedor de comida para todos sus compañeros, y así mantendrá la moral alta. Las noches en el campamento ya no serán ante una hoguera silenciosa, sino bulliciosas reuniones sociales en las que contar historias. El vídeo promete que habrá hasta juegos en el campamento.

Rockstar quiere que el jugador sienta que está en un entorno vivo y real, y por eso ha preparado todo para que se sienta verdadero; cuando Morgan cambia de arma, la animación lo muestra realizando el gesto; igual que cuando recarga y para llevar más armas habrá que ampliar las alforjas del caballo quien, por cierto, tiene ahora importancia especial, ya que la relación entre montura y jinete irá fortaleciéndose con el tiempo y con los cuidados que le proporcione el protagonista y se podrá controlar mejor. Para potenciar ese realismo que busca Rockstar se ve en el vídeo cómo estarán en el juego las cuatro estaciones además de los ciclos de día y noche.

En este primer vídeo de jugabilidad ha servido para que Rockstar exponga una declaración de intenciones de lo que pretende con su próximo juego: llevar los mundos abiertos al máximo realismo, un mundo que reacciona a todo lo que hace el jugador, en el que las relaciones con todos los personajes que aparecen tienen su función dentro del mundo y con una calidad gráfica excepcional y una ambientación característica.