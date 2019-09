Nintendo Direct Los clásicos de Super Nintendo llegan a Nintendo Switch Mando inalámbrico de Super NES para Nintendo Switch Nintendo convence con sus exclusivas y sorprende con notables adaptaciones JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 5 septiembre 2019, 11:06

Por sorpresa, como acostumbra últimamente la multinacional japonesa, nos pilló el anuncio de un Nintendo Direct formato XL: 40 minutos con los lanzamientos inminentes o futuros para la exitosa consola híbrida (al borde de lanzarse su revisión compacta, 'Switch Lite').

Aunque la retransmisión deparó sorpresas moderadas y numerosas conversiones, los espectadores quedamos satisfechos; con la impresión de que Nintendo sabe jugar sus cartas. Por un lado encontramos una cartera de exclusivas excelsas, de las que justifican la adquisición de una plataforma. Por otro, la adaptación de títulos otrora impensables bajo el 'Seal of Quality' de los de Kioto... sea por la aparente imposibilidad técnica (¿alguien dijo 'Wild Hunt'?), el tono adulto ('Vampyr', 'Divinity: Original Sin 2', 'Call of Cthulhu') o un enfoque multijugador sin restricciones ('Overwatch').

Quizás el gran anuncio del 'Direct' fuese uno que tan siquiera predijeron los analistas más atravidos: Deadly Premonition, título de culto parido por Hidetaka Suehiro, tendrá continuación bajo la coletilla de 'A Blessing in Disguise'; exclusiva para Nintendo Switch. Lo recibiremos en algún momento de 2020, mientras degustamos el original (desde ya) en Nintendo eShop.

En el plano del software 'rescatado' destacaron referencias como 'Doom 64', 'Xenoblade Chronicles: Definitive Edition', 'Tokyo Mirage Sessions #FE Encore', 'Return of the Obra Dinn', 'Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast', 'Assassin's Creed Black Flag' y 'Rogue', 'Dauntless', el primer 'Ni No Kuni' y la secuela de 'Devil May Cry'.

Por su parte, y en el plano de las novedades 'con todas las de la ley' (tanto propias como de terceros), se mostraron 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', 'Luigi's Mansion 3', 'Animal Crossing: New Horizons', la versión 2.0 de 'Tetris 99', los nuevos luchadores para 'Super Smash Bros. Ultimate', 'Daemon x Machina', 'Super Kirby Clash', 'Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020', 'Little Town Hero', 'Trials of Mana', 'NBA 2K20', 'Just Dance 2020', 'The Outer Worlds', 'Rogue Company', 'Farming Simulator 20' y 'GRID Autosport'.

Las respectivas fechas de lanzamiento pueden consultarse en el comunicado de Nintendo Ibérica o el vídeo bajo estas líneas, donde también supimos de un interesante añadido a la suscripción 'Nintendo Switch Online'. El servicio de juego en línea sumará clásicos de la mítica Super Nintendo a su repositorio de títulos gratuitos, comenzando mañana mismo con la siguiente veintena:

● Super Mario World

● Super Mario Kart

● The Legend of Zelda: A Link to the Past

● Super Metroid

● Stunt Race FX

● Kirby's Dream Land 3

● Super Mario World 2: Yoshi's Island

● Star Fox

● F-ZERO

● Pilotwings

● Kirby's Dream Course

● BRAWL BROTHERS

● Breath of Fire

● Demon's Crest

● Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

● SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

● Super Ghouls'n Ghosts

● Super Puyo 2

● Super Soccer

● Super Tennis

Jugar con las viejas glorias de Nintendo en cualquier parte es ya una razón de peso para apoquinar la cuota mensual o anual de Switch Online, junto a la sincronización de partidas guardadas en la nube y las opciones multijugador propiamente dichas. El movimiento termina por justificar la falta de 'Consola Virtual' en Switch, tan criticada por su base de usuarios. Y es que, tras NES y SNES, nadie duda de que los nipones integrarán los catálogos de Nintendo 64, GameCube y quién sabe si la mismísima Wii, con 'Super Mario Galaxy' y 'Skyward Sword' como puntas de lanza.

En cualquier caso, tal y como reza una popular cuenta de Twitter, Nintendo parecer haberse adscrito al 'Put Everything on Switch'. Es lo que tiene el concepto híbrido: sin importar las veces que los hayamos jugado, apetece disfrutar de los grandes títulos sin tener que plantarse frente al televisor.