Call of Duty 2019 contendrá modo historia y llegará a la próxima generación de consolas Call of Duty / Activision Una oferta de trabajo revela lo que podrían ser características del juego de 2019 SARA BORONDO Martes, 3 julio 2018, 15:19

Las desarrolladoras de videojuegos guardan siempre con celo información sobre los títulos que aún no han salido a la venta, sobre todo si no han sido anunciados, pero a veces acaban revelando datos importantes mediante filtraciones o despistes. Una oferta de trabajo publicada en la misma página del estudio deja entrever información del siguiente juego de Infinity Ward, que probablemente se trate del título de la serie Call of Duty (CoD) que salga a la venta en 2019.

Hace ya unos años que el desarrollo de Call of Duty rota entre tres estudios: Sledgehammer Games (creador de CoD: WWII, que se lanzó el año pasado), Treyarch (autor de CoD: Black Ops IIII, que sale a la venta el próximo 12 de octubre) e Infinity Ward (cuyo último juego, CoD: Infinite Warfare data de 2016) , que en teoría es la encargada de la versión del juego que esté disponible a finales de 2019.

Entre las ofertas de trabajo que el estudio ha publicado hay una para un guionista de narrativa, trabajo temporal, en la que se anima a los solicitantes a trabajar «en un juego emocionante y no anunciado para múltiples plataformas de la siguiente generación». En apenas un título y dos líneas el estudio deja ver que su CoD nuevo saldrá en las sucesoras de Ps4 y Xbox One y que tendrá un modo historia, algo en lo que abunda cuando incluye entre los requisitos del puesto «un amplio conocimiento del diseño de juego para multijugador y para un jugador» y tener sentido cinematográfico del ritmo de los diálogos.

Esto supondría un cambio respecto al juego que saldrá este año que, por primera vez en la serie, no va a contar con un modo campaña para un jugador, una decisión que el estudio ha justificado en varias ocasiones diciendo que los jugadores cada vez empleaban más tiempo en el multijugador y el modo zombi y menos en el juego en solitario. A cambio de tener solo juego multijugador, incluirá un modo Battle Royale, un modo zombi más elaborado y más contenido gratuito que otros años. Tras lo visto en la oferta de trabajo de Infinity Ward, el año que viene sí volverá a la serie el modo para un jugador centrado en la historia.