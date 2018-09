El Battle Royale de Call of Duty: Black Ops 4 admitirá entre 60 y 100 jugadores Call of Duty: Black Ops IIII / Activision Blizzard El 14 de este mes comienza la beta en PlayStation 4 SARA BORONDO Martes, 4 septiembre 2018, 13:20

A poco más de un mes del lanzamiento de Call of Duty: Black Ops IIII, hay nervios entre la comunidad de jugadores por conocer más detalles del juego, sobre todo del nuevo modo Blackout, un battle royale que el día 10 empieza una beta exclusiva para PlayStation 4 (aún no se sabe cuándo será la beta en Xbox One y PC).

En los últimos días dos filtraciones apuntan a cifras muy diferentes. Una de ellas, una imagen supuestamente de una beta de Blackout compartida por el canal de Youtube The Wew Lads y recogida por Charlie Intel, apunta a que habría 60 jugadores en cada partida; que los mapas Cracked y Array de Call of Duty: Black Ops I serían parte de Blackout y que puede que haya zombis en algunas zonas. Aunque el vídeo afirma que hay cien huecos, pero actualmente este modo de juego es estable solo para como mucho dos tercios de estas ranuras. Algunas capturas filtradas de betas cerradas también muestran partidas para 60 jugadores.

En el vídeo se menciona también que Blackout va un poco retrasado en el desarrollo aunque Treyarch informó hace ya unos meses que está trabajando desde principios del año pasado en este modo de juego, cuando el éxito de Player Unknown´s BattleGround les hizo ver que los battle royale iban a ser un éxito.

Otras filtraciones, procedentes del minado de datos, afirman que, como es habitual en los battle royale, Blackout tendrá 100 jugadores. Una de las opciones que más fuerza está cobrando es que el juego tiene de momento capacidad para 60 jugadores y así saldrá la beta, pero de aquí a que salga el estudio logrará que puedan participar en cada partida 100.