Level Up! Assassin's Creed Odyssey y los sinsabores del videojuego independiente, a debate Assassin's Creed Odyssey / Ubisof Nuestro podcast alcanza el cuarto programa de su quinta temporada FS GAMER Lunes, 15 octubre 2018, 09:25

En este programa de Level Up!, la tertulia de videojuegos de FS Gamer comenta algunos de los temas más importantes de la actualidad.

Julen Pradas, Marc Fernández y Raúl Romero hablan de 'Assassin's Creed Odyssey' y 'Megaman 11' en profundidad, además de comentar la sorpresa de realidad virtual del momento, 'Astrobot'.

Alfonso Gómez, Aimar Alonso y Jorge Garmendia nos dejan sus opiniones sobre otros temas candentes, como la dificultad de lanzar un juego indie con éxito (ejemplificada con No Wand Studios y su 'The Fall of Lazarus').

Recordad que seguimos respondiendo a vuestras notas de audio vía WhatsApp. Escribidnos al número de teléfono 635 14 43 56. ¡Hasta el próximo programa!