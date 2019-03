La Asociación Española de Videojuegos intensifica su apuesta por la industria local Estudio de desarrollo La creación de una bolsa de trabajo es una de las medidas destacadas FS GAMER Martes, 12 marzo 2019, 10:06

Transcurrido un año de la puesta en marcha del plan de trabajo de apoyo a la industria local de los videojuegos iniciado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), coincidiendo con la incorporación del diseñador de videojuegos Arturo Monedero como vicepresidente de la asociación, AEVI intensificará su actividad con una batería de nuevas medidas en los próximos meses orientada a los desarrolladores españoles. Entre las medidas más destacadas está la de creación de una bolsa de trabajo; el impulso de una red de mentores, o nuevas líneas de ayudas.

En este sentido, desde AEVI se está trabajando ya en el lanzamiento de una bolsa de trabajo específica del sector. Se tratará de una plataforma web donde universidades y estudios indies podrán compartir un lugar de encuentro, permitiendo a las compañías solicitar alumnos en prácticas de una forma rápida y ágil. El principal objetivo es intentar dar salida a estudiantes al mundo laboral, dotando a los estudios de jóvenes profesionales bien formados en campos vinculados a los videojuegos.

Otra de las principales novedades anunciadas por AEVI es la creación de una red de mentores con alta experiencia en el mundo laboral de distintas disciplinas, para poder guiar y ayudar a detectar problemas a estudios con menor experiencia. A través de la iniciativa, se persigue detectar problemas comunes y buscar soluciones para ayudarles en la búsqueda de financiación. Además, se volverán a activar las ayudas al prototipo de ideas, muy demandadas por buena parte de los desarrolladores locales.

Cabe destacar asimismo el acuerdo de colaboración alcanzado recientemente con DeVuego, una de las principales bases de datos de videojuegos, empresas, trabajadores y eventos del sector en España. AEVI ha diseñado junto a DeVuego una pestaña PRO para profesionales de la industria donde se pueden encontrar concursos, festivales y ayudas accesibles. En los próximos meses, se pondrá en marcha la segunda fase del proyecto con la creación de un formulario automatizado, de forma que los estudios locales puedan inscribirse en una extensa serie de festivales nacionales e internacionales a través de un único registro.

Gran acogidaal primer año de actividad del área de Desarrollo

A lo largo de los últimos doce meses se ha realizado una intensa actividad de apoyo al desarrollo, liderada por Arturo Monedero, principalmente en el marco del programa 'AEVI se mueve'. Se han recorrido más de 10.000 kilómetros con charlas, visitas y participación en foros de numerosas ciudades españolas como Barcelona, Bilbao, Granada, Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Málaga, Oviedo, Santander, Sevilla, Vitoria o Zaragoza, entre otras, y eventos destacados como Gamelab, Fun and Serious Festival o Barcelona Games World, así como encuentros permanentes (E3, Madrid Games Week, Asamblea General, etc.) celebrados entre estudios y grandes publishers miembros de AEVI.

Fruto de este trabajo, se han mantenido en torno a 30 encuentros con más de 300 desarrolladores, donde se han recogido las principales peticiones e inquietudes del sector y se ha podido elaborar un amplio catálogo de videojuegos nacionales en desarrollo, que se ha presentado en los más destacados foros del sector a nivel mundial. Concretamente, el vicepresidente de Desarrollo de AEVI se desplazó, entre otras, a las ferias internacionales de Tokyo Game Show en Japón o Gamescom, en Alemania, donde pudo trasladar la enorme de calidad de los proyectos de los desarrolladores españoles.

Sin duda la presencia de España como país invitado en Gamescom 2018, la principal feria europea del sector celebrada anualmente en Colonia, ha sido uno de los principales hitos impulsado por AEVI en los últimos meses en el ámbito del desarrollo. De la mano del ICEX, se promovió la presencia de los estudios españoles en la feria, contando con una destacada presencia tanto en la zona empresarial como en la zona de entretenimiento, sirviendo de excelente plataforma para dar más visibilidad a las empresas locales. Se impulsó también la participación de un importante número de ponentes de estudios españoles en varias de las charlas y conferencias organizadas en torno a la feria, poniendo el foco en el potencial del desarrollo nacional.

Paralelamente, se ha retomado el impulso de un área específica de desarrollo en Madrid Games Week con zona de networking, incluyendo un foro con amplio programa de charlas y talleres centrados en el proceso creativo (diseño, narrativa, concept artist, música, etc.). La feria nacional aglutinó a todos los actores interesados en fomentar el desarrollo español: estudios indies, inversores y publishers, empresas de formación, etc. conformando un gran espacio orientado a generar sinergias. Especial relevancia tuvo el espacio de meet-to-match, con una zona dedicada a la participación de empresas, inversores, y desarrolladores con reuniones de networking. Esto se replicó en el Fun & Serious Festival, celebrado en Bilbao, contando un año más con el apoyo de AEVI, que volvió a entregar el premio al mejor videojuego español.

Otro de los elementos más destacados impulsados por el área de Desarrollo de AEVI en los últimos meses ha sido la convocatoria de ayudas para la innovación del desarrollo de videojuegos en España, dotado de 10.000 euros, que obtuvo una excelente acogida. Además, recientemente se lideró desde la asociación la organización de la I Idea Game Jam, en conjunto con el ministerio de Cultura y Deporte, que tuvo una muy amplia participación de desarrolladores de todo el territorio nacional.

Ha sido también el año de la consolidación definitiva de la representatividad de AEVI en el ámbito del desarrollo nacional con la incorporación de los estudios Binarybox, Gato Salvaje, Gammera Nest, Piccolo, Orenji Games, o 3D2 Entertainment. Además se ha logrado aglutinar a todo el sector desde el proceso más inicial de inicio de creación del videojuego hasta su distribución y comercialización, con la incorporación, por primera vez, de asociados del ámbito académico como Crea Navarra, ESNE- Universidad de Diseño o Voxel School.

Balance muy positivo de la industria

Por último, la industria ha celebrado que en el último año, el videojuego ha pasado a estar en el centro de decisión de la política económica y cultural. No en vano, el propio ministro de Cultura, José Guirao, y el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, han participado en varios eventos de AEVI, como la feria internacional Gamescom o Madrid Games Week, donde han expuesto de forma reiterada el compromiso del Gobierno con el sector y su consideración como sector estratégico.

Arturo Monedero ha querido realizar un balance muy positivo del primer año de actividad como vicepresidente de Desarrollo de AEVI: «Hemos impulsando con gran acogida una buena serie de iniciativas para hacer crecer a la industria del desarrollo español, a través de dos vertientes: mediante un intenso trabajo de campo diario de recogida de propuestas e ideas de los estudios locales, combinado con actividades de internacionalización, creación de líneas de ayudas y alianzas con agentes destacados del sector. Estamos muy satisfechos y agradecidos y en los próximos meses vamos a intensificar esta tarea con un ambicioso plan de nuevas medidas, trabajando de forma conjunta con toda la industria, de forma que podamos generar un ecosistema de referencia que consolide el enorme potencial de nuestro desarrollo local».