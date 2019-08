EA anuncia Need for Speed: Heat Need for Speed: Heat Carreras callejeras en mundo abierto con énfasis en la personalización FS GAMER Miércoles, 14 agosto 2019, 15:29

Ghost Games y Electronic Arts han anunciado 'Need for Speed: Heat', próxima iteración de la mítica franquicia de velocidad.

Referido como «la aventura de persecución callejera definitiva», el juego nos llevará llevará al mundo abierto Palm City, donde competiremos con otros pilotos en pos de reconocimiento: «Por el día, los jugadores competirán en Speedhunters Showdown, una competición autorizada con la que poder ganar fondos con los que podrán personalizar y mejorar sus garajes con vehículos de alta gama. En cambio por la noche, serán los mismos jugadores los que arriesgarán todo para ganar su reputación en carreras callejeras a merced de las fuerzas policiales corruptas que intentarán detener a los corredores para hacerse con todas sus ganancias. Las carreteras, los riesgos y el recorrido nunca tendrán fin en este título de carreras callejeras donde los jugadores rodarán acompañados por su banda y montarán su propio garaje repleto de vehículos hasta convertir la ciudad en el circuito definitivo».

Riley Cooper, director creativo de Ghost Games, ha añadido en comunicado de prensa: «Con Need for Speed Heat ofrecermos más opciones que nunca a nuestros jugadores para que sean auténticos y se pueda dar a conocer. Los seguidores de la saga han dejado claro que quieren más vehículos, más personalización y más desafíos, y en ese sentido estamos totalmente alineados. Desde el estilo de tu personaje hasta el rendimiento de tu vehículo o tu estilo de conducción, vamos a potenciar la creatividad de todos nuestros jugadores con este nuevo videojuego».

Need for Speed: Heat estará disponible el 8 de noviembre para Xbox One, PlayStation 4 y PC. No obstante, los suscriptores de EA Access podrán jugar las 10 primeras horas del título a partir del 5 de noviembre.