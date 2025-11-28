Kirby Air Riders: Las apariencias engañan

José Carlos Castillo Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

Desconocemos si los rumores sobre 'Kirby Air Riders' serán ciertos (los de que Masahiro Sakurai aceptó desarrollar una nueva entrega de Super Smash Bros. a cambio de que Nintendo le dejase articular este proyecto), pero sí que podemos afirmar que se trata de uno de los títulos más arriesgados paridos por los de Kioto. Una pesadilla de marketing que pasará desapercibida para algunos (por considerarla una versión 'light' de Mario Kart) y decepcionará a otros.

Estos últimos quedarán ojipláticos al comprobar que el 'racer' infantiloide que esperaban, ese que se controla con poco más que un botón, esconde una profundidad pocas veces vista en el género (hasta el punto de hacer desistir a los jugadores menos pacientes). Porque sí, puede que el escuadrón de naves capitaneado por el glotón rosa avance de forma automática, pero eso no quita para que el triunfo se supedite tanto a una estrategia medida como a la ejecución irreprochable de según qué técnicas en los instantes precisos de cada trazado.

Los neófitos se extrañarán, ya de primeras, con el mensaje en pantalla que nos advierte de no estar jugando como es debido: si nos limitamos a deslizar el stick analógico hacia delante, lejos de avanzar, nuestro aerodeslizador marchará a trompicones y perderemos opciones de liderar el podio. Igualmente, no es lo mismo una pulsación breve que sostenida o concatenada al botón universal de acción: acelerones, absorción de habilidades, lanzamiento de proyectiles... que en pleno fragor de las carreras y con infinidad de efectos superpuestos, pueden hacernos dudar de lo que estamos haciendo justo cuando necesitamos ser más conscientes.

Visto así podría parecer que Air Riders resulta del todo impracticable, pero la realidad es que las piezas encajan sorprendentemente a poco que le demos una oportunidad. Solo queremos recalcar que habrá quien se sienta superado antes de tiempo y abandone un software del que esperaba algo diametralmente opuesto.

Y es que lo último de Kirby parece más bien un Smash Bros. de velocidad: incluso el modo de carreras tradicionales ('Air Ride') concede plenos poderes a las dinámicas de ataque para imponernos a nuestros rivales, convirtiéndose los circuitos en improvisados rings. No hablemos ya de unas 'Pruebas Urbanas' en las que el caos es total mientras recolectamos potenciadores para nuestra nave con los que, a posteriori, superar pruebas categorizadas (muchas al más puro estilo Mario Party, basadas en sortear laberintos de rayos láser, engullir a mansalva o alcanzar dianas móviles en pleno vuelo).

La propia interfaz de usuario parece extraída del ADN de 'Super Smash Bros. Ultimate', con infinidad de coleccionables y desafíos a desbloquear en tableros inherentes a cada una de las modalidades. Quizás sea esto lo que más nos haya atrapado del juego: el modo en que cada pequeña cosa que haces, sea ganar dos carreras consecutivas, desbloquear atajos o derribar cierto número de objetos en determinado circuito se ve recompensado de un modo u otro. La cantidad de pilotos, naves, trazados, accesorios e incluso cosméticos para nuestra licencia de piloto que pueden adquirirse (tirando de monedas virtuales en la 'Tienda de millas') garantiza más horas de juego de las que nunca pudiésemos haber imaginado para esta inesperada secuela del clásico de GameCube.

Una que completa su oferta con las anecdóticas carreras 'A vista de pájaro' (donde los circuitos se muestran al completo en pantalla), las vertientes multijugador de cada modo (eventos inclusive) y una 'Escapada' diseñada para los jugadores solitarios. Encontramos aquí un acopio de pruebas tan breves como variopintas, que vamos escogiendo entre cinemática y cinemática, bajo una presentación sobre raíles poco esmerada en lo visual. Tanto los combates contra jefes como las propias secuencias convencen por su grandiosidad, eso sí (una lástima que el actor de doblaje -vigente en el sector desde el primer 'Super Monkey Ball'- muestre el mismo entusiasmo que Bertín Osborne a la hora de presentar cualquiera de sus formatos).

A la postre, Air Riders se antoja un título con miga que aprovecharán sobre todo los jugadores con marcado talante competitivo. El resto, más allá de alcanzar los créditos del modo historia (lo que lleva unas cuatro horas) y dar un par de vueltas por los 18 circuitos en Air Ride, seguramente terminen dedicándose a otra cosa. Cal y arena que también encontramos en el plano técnico: la resolución y tasa de frames son fantásticas tanto en sobremesa como en portátil, pero el acabado general (salvando algunos modelados y efectos) se antoja más bien funcional, alejado de lo que Switch 2 es capaz de alcanzar. Tampoco es que la fórmula necesite de mucho más, pero puestos a pedir y en comparación con Mario Kart World, hay detalles que chirrían.

No queremos cerrar esta reseña sin aplaudir el que un videojuego, en pleno 2025, se anuncie como «cerrado y completo» (no habrá expansiones que valgan). Su principal responsable asegura «haber puesto todo cuanto tenía en el desarrollo», de lo que damos fe.

Temas

Videojuegos