Los mejores ratones para zurdos: ¿por qué hay tan pocos modelos? Perixx Perimice-718 / Perixx Razer no ha obtenido el apoyo para adaptar el modelo Naga a la mano izquierda SARA BORONDO Jueves, 5 julio 2018, 10:32

El mundo está pensado para los diestros, que constituyen entre un 85 y un 90% de la población, de forma que los zurdos se acostumbran desde pequeños a utilizar la mano derecha para realizar muchas acciones aunque esto les requiere un esfuerzo adicional. Hace 15 años ni siquiera se fabricaban ratones pensados para utilizarse con la mano izquierda; aunque lo cierto es que la mayoría de modelos eran simétricos y podía utilizarlos todo el mundo sin problema.

Las dificultades comenzaron para los zurdos cuando empezaron a complicarse los diseños, a incluir botones pensados para manejarse con el pulgar o ratones de diseño ergonómico, más adecuados para jugar que los ratones ambidiestros que no llevan botones adicionales personalizables.

En horno a la verdad hay que decir que algunas empresa intentaron hacerse con el mercado de ratones para zurdos lanzando modelos específicos. La primera (o una de las primeras) fue Logitech con una variante del modelo MX610 que salió a la venta en 2006. Pero los usuarios estaban tan acostumbrados a utilizar el ratón para diestros que no consiguieron ventas suficientes y dejaron de fabricar la versión para la mano izquierda. Los zurdos suelen claudicar cuando comparten el ordenador de casa con otros miembros de la familia o en el trabajo, y acaban por no percibir las ventajas de comprar un ratón pensado para ellos. Mientras algunos optan por utilizar un ratón con diseño y configuración para diestros y utilizar el dedo corazón como principal para hacer clic, otros directamente emplean la mano derecha, como si fueran diestros.

Algunas empresas siguen pensando de vez en cuando en los jugadores zurdos, aun siendo conscientes de que no serán las líneas que les reporten más beneficios. Una de ellas es Razer, prácticamente la única de los grandes fabricantes que saca modelos para zurdos. Su director ejecutivo, Min-Liang Tan, explicó la semana pasada en su página de Facebook que fabricar ratones para la mano izquierda no es tan sencillo como darle la vuelta al diseño, sino que requiera inversiones millonarias. Para explicar que llevarlos a los jugadores no compensa, explicó que han vendido tantos modelos para zurdos en los últimos seis años como ratones para jugadores diestros se venden cada día.

El CEO de Razer pedía el apoyo de los jugadores para abrir una financiación en Kickstarter o Indiegogo que permitiera llevar el modelo Naga Trinity a la mano izquierda, y pedía que el post consiguiera 10.000 «me gusta» antes el 31 de julio. En el momento de escribir estas líneas la publicación ha superado apenas los 1 500 «me gusta«, pero queda por delante todo el mes para lograr el objetivo apoyando la idea en Facebook. El Naga Trinity está pensado para jugar a MOBA como League of Legends y MMO como World of Warcraft gracias a unas placas laterales diseñadas para manejarse con el pulgar que incluyen 12 botones configurables, lo que hace su uso prácticamente imposible con la mano izquierda o supone inutilizar estos 12 botones extra.

Aun así, hay varios modelos de ratones para zurdos que se pueden tener en cuenta:

- Left Handed DeathAdder Essential. Es totalmente ergonómico y el único pensado para jugar, hasta el punto de que lo usan jugadores profesionales, con una precisión de 3500 dpi, sensores infrarrojos de 3.5G y un tiempo de respuesta de 1ms. Tiene cinco botones programables y la sensibilidad se puede ajustar sobre la marcha. Precio: 60€.

- Perixx Perimice-718. Inalámbrico y ergonómico; se trata de un ratón vertical pensado para no forzar la posición de la mano. Con cinco botones programables y tres niveles de sensibilidad, con dpi variable entre 800 y 1 600. Está pensado para manos grandes. Precio: 30€.

- Optico de CSL, versión para zurdos. Vertical, pensado para adaptarse a la posición natural del brazo y la muñeca. Tiene una ruleta entre los dos botones principales y otros dos botones adicionales. El sensor óptico tiene entre 1 000 y 1 600 dpi. Precio. 18€