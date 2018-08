Estos son los juegos nominados a los premios de la Gamescom 2018 Marvel's Spider-Man / Sony Incluyen Proyect Mephisto, un juego aún no anunciado para PS4 SARA BORONDO Lunes, 20 agosto 2018, 14:16

El listado de nominados que ha proporcionado la organización de Gamescom incluye buena parte de los candidatos esperados para este año, algunos de los cuales han salido ya y otros lo harán en las próximas semanas, y alguna sorpresa, como la inclusión de Project Mephisto, del que solo se sabe que es un nombre provisional y que saldrá para PS4, ya que está entre los candidatos a mejor juego del año en la consola de Sony.

El jurado está compuesto por 30 personas pertenecientes a medios de comunicación y canales de Youtube principalmente alemanes y USK (el organismo regulador de la clasificación por edades alemán). Los ganadores se anunciarán mañana y el sábado 25 se sabrán los ganadores del público, que se votan a través de la app de la feria. Gamescom, la principal cita del videojuego en el mes de agosto, se celebra en Colonia (Alemania) hasta el viernes con España como país invitado en esta ocasión.

Este es el listado de los juegos nominados a los premios este año.

- Mejor juego de acción:

Marvel's Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

Metro Exodus (Deep Silver)

Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard)

- Mejor contenido descargable:

Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard)

State of Decay 2 Daybreak (Microsoft)

- Mejor juego ocasional:

Life is Strange 2 (Square Enix)

Persona 5: Dancing in Starlight (Koch Media)

Team Sonic Racing (Koch Media)

- Mejor juego familiar:

Lego DC Super-Villains (Warner Bros. Entertainment)

Life is Strange 2 (Square Enix)

Super Mario Party (Nintendo)

- Mejor juego de puzles / habilidad:

Astro Bot Rescue Mission (Sony Interactive Entertainment)

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

Persona 5: Dancing in Starlight (Koch Media)

- Mejor juego de carreras:

F1 2018 (Koch Media/Codemasters)

Forza Horizon 4 (Microsoft)

Team Sonic Racing (Koch Media)

- Mejor juego de rol:

Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)

Kingdom Hearts 3 (Square Enix)

- Mejor juego de simulación:

Anno 1800 (Ubisoft)

F1 2018 (Koch Media/Codemasters)

Farming Simulator 19 (astragon Entertainment)

- Mejor juego social / online:

Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard)

Dying Light Bad Blood (Techland)

Rend (Frostkeep Studios)

- Mejor juego de deportes:

F1 2018 (Koch Media/Codemasters)

FIFA 19 (Electronic Arts)

PES 2019 (Konami)

- Mejor juego de estrategia:

Anno 1800 (Ubisoft)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)

Total War: Three Kingdoms (Koch Media)

- Mejor juego de PlayStation 4:

Marvel's Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft)

Project Mephisto (working title)

- Mejor juego para Xbox One:

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)

Forza Horizon 4 (Microsoft)

- Mejor juego para Nintendo Switch:

LEGO DC Super-Villains (Warner Bros. Entertainment)

Starlink - Battle for Atlas (Ubisoft)

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

- Mejor juego para PC:

Anno 1800 (Ubisoft)

Life is Strange 2 (Square Enix)

Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)

- Mejor juego para móviles:

Hyperdrome (Travian Games)

Shadowgun War Gamesm (MADFINGER Games)