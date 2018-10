Fun & Serious reúne a los expertos, creativos y empresarios más punteros del sector Rhianna Pratchett / Web Joe Neate, productor ejecutivo de Sea of Thieves, Rhianna Pratchett, guionista de la saga Tomb Raider y Adam Myers, CEO de Failbetter Games, entre los confirmados EL CORREO Miércoles, 24 octubre 2018, 10:33

Creatividad, veteranía, know-how, innovación, vanguardia, audacia... y sobre todo, talento a raudales. Los primeros asistentes confirmados para el programa de las VIT Talks y el GIF (Games Industry Forum) durante la octava edición de Fun & Serious ratifican el altísimo nivel del festival y proponen una aproximación seria y heterogénea a aspectos tan diversos de la industria como vertiente artística, sociológica y de negocio.

Los tres premiados honoríficos de este año han confirmado que participarán activamente en las VIT Talks, para compartir su sabiduría y experiencia con los asistentes a F&S: Fumito Ueda – creador de obras intemporales como ICO, Shadow of the Colossus o The Last Guardian-, Brenda Romero –co-fundadora de Romero Games- y Jade Raymond -vicepresidenta senior en Electronic Arts-.

Además, el programa de las VIT Talks se completa con nombres tan sugerentes como el de Joe Neate, productor ejecutivo de Sea of Thieves y empeñado en crear innovadoras experiencias de juego no convencional; Rhianna Pratchett, guionista con larguísima trayectoria (desde Havenly Sword a Mirror´s Edge, BioShock Infinite, Thief o la saga Tomb Raider) y Marie-Claire Isaaman, pionera en alfabetización digital y diversidad al frente de su proyecto 'Women in Games'.

Por lo que se refiere al ya veterano BBVA GIF (Games Industry Forum), la propuesta es heterogénea y de mucho nivel. Nombres como los de Lottie Evan y Alexis Kennedy (fundadores de Weather Factory y creadores del éxito indie de 2018 Cultist Simulator) comparten espacio con otros como el desarrollador Marcelo Careaga (Director de Tencent Publishing en Miniclip), Adam Myers (CEO en funciones y director financiero de Failbetter Games, archiconocida por su franquicia gótica Fallen London y Sunless Sea) y Mark Aldrup (Game Engineer en Headup Games).

Eva Gaspar y Miguel García (CEO y director creativo, respectivamente, de Abylight Studios, famosa por 'Cultist Simulator'), Ed Valiente (Managing Director de Thunderful y Rising Star Games), los publisher Fernando Ortega (fundador de Sindiecate), Daniel Sánchez Mateos (de Gammera Nest, creadora de Nubla) y Darryl Still (Kiss Ltd), además de otros como Pablo de la Nuez (Managing Director en Raiser Games) serán otras de las presencias destacadas en el BBVA Games Industry Forum.

De este modo, la agenda de Fun & Serious Game Festival aunará oportunidades para la formación, el encuentro, la creatividad y el emprendimiento. Y abarcará desde la vertiente más profesional y de negocio, hasta la más lúdica, con ofrecerá charlas, demos, coloquios y variadas ocasiones de encuentro tanto para profesionales como para aficionados y curiosos.

Unos 25.000 asistentes acudieron a F&S el año pasado. Y algunos de los grandes nombres de la industria actual compartieron su talento e ideas con aficionados, curiosos y desarrolladores indies.

Todos aquellos que quieran escuchar a estas figuras de la industria, participar en las sesiones de networking o disfrutar del festival sin restricciones pueden adquirir el PASE FS PRO que da acceso al BBVA GIF, VIT TALKS, herramienta de matchmaking y a la FUN ZONE durante los tres días.

Lo mismo que en ediciones anteriores, Fun & Serious Game Festival culminará con la gala de entrega de premios en el museo Guggenheim, a la que asistirán importantes figuras internacionales del videojuego para recoger los premios Titanium.