Fun & Serious Game Festival apostará nuevamente por el videojuego 'indie' F&S Game Festival 2018 Games Industry Forum e Indie Zone copan buena parte del programa del festival en su novena edición JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 23 julio 2019, 11:03

Restan algo más de cuatro meses para que Fun & Serious Game Festival, el mayor festival europeo del ocio electrónico, celebre su novena edición. Lo hará en el Bilbao Exhibition Center (BEC) del 6 al 9 de diciembre, con los habituales cuatro ejes: el área de esparcimiento y competiciones eSport (Fun Zone); un congreso de índole profesional (Games Industry Forum); ponencias a cargo de las grandes figuras del sector (VIT Talks) y el reconocimiento a los mejores videojuegos del año (Premios Titanium).

Entre dichos hitos, Games Industry Forum (GIF) ratifica la apuesta del evento por el desarrollo independiente. Recientemente anunciado, su programa de actividades comprenderá dos grandes áreas: la primera destinada a favorecer el networking y los encuentros b2b (business-to-business), con espacios y actividades específicas diseñadas para ello. La otra, de formación en diversos temas relacionados con el área del desarrollo de negocio.

En palabras de Antonio Santo, coordinador del Games Industry Forum: «Todo desarrollador novel o independiente tiene aquí una cita obligada. Le pondremos en contacto con publishers internacionales en busca de proyectos para su publicación; tendrá la oportunidad de presentarles su juego, conocer su feedback y abrir una vía de contacto. Todo ello en un exclusivo espacio de networking. Además, pondremos a su disposición las herramientas necesarias para dar a conocer su marca, lo que también incumbe al centenar de medios nacionales y foráneaos acreditados cada año».

Otra pieza angular del festival será la 'Indie Zone', donde todos los estudios interesados pueden mostrar su juego a los propios medios, editoras, inversores y asistentes. El plazo de reserva de stand o solicitud de información se encuentra abierto, para lo que basta con remitir un correo electrónico a marketing@funandseriousgamefestival.com.

De la útilidad de exhibir sus desarrollos en curso pueden dar buena cuenta la veintena de equipos que confiaron en Fun & Serious el año pasado (algunos de los cuales repetirán en 2019): Final Boss Games, Rainy Night Creations, Kenai Games, Moo Game Studios, Degoma, 3you Game, Fraxel Games, Campero Games, Bimopolis, Laru 3D Artist, Mighty Polygon, Bound Games, Meteorbyte Studios, 4Freaks Fiction, Herobeat Studios, Come Over Gaming, The Game Forger, Sons of a Bit, Etorki Games y 32d Entertainment.

Entre los grandes anuncios del noveno Fun & Serious (hasta la fecha), destaca el premio honorífico a una de las compositoras más veteranas del videojuego (Yōko Shimomura) y la invitación de los principales agentes de la industria sueca.