Fun & Serious: el calendario del mayor festival europeo del videojuego Fun & Serious Game Festival / El Correo La octava edición se celebrará en el BEC, del 7 al 10 de diciembre JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 17 octubre 2018, 00:27

Restan menos de dos meses para la octava edición de Fun & Serious, cita consagrada como el mayor festival europeo del videojuego. Como cada año, grandes nombres del sector acudirán a Bilbao para deleitarnos con su experiencia y recibir merecido homenaje, al tiempo que los visitantes se divierten con la mayor área de esparcimiento en la historia del festival al trasladarse el evento al BEC.

El Fun & Serious tampoco se olvida del segmento profesional, al convocar numerosas ponencias, talleres y mesas redondas orientadas al desarrollador independiente. Éste podrá establecer contacto (y mostrar sus proyectos en curso) a numerosas editoras nacionales e internacionales, lo que supone una oportunidad sin igual para el emprendimiento.

Y aunque el festival traslade su ubicación (del Palacio Euskalduna al Bilbao Exhibition Center), los consabidos 'Oscars del videojuego' seguirán entregándose en el atrio del Museo Guggenheim. Una gala de lujo en la que serán reconocidos los mejores videojuegos del año, incluyéndose algunos de los presentados a los certámenes independientes 'BBK Nuevos Talentos' y 'F&S Play'.

Cómo colofón, Fun & Serious 2018 contará con Polonia como país invitado, séptimo mercado europeo en materia de ocio electrónico. Sin más dilación, fijemos en el calendario éste y otros hitos del festival.

7 de diciembre Games Industry Forum: lo independiente, a escena

El Games Industry Forum (GIF para los amigos) alcanza su tercera edición como punto de encuentro para todos los estudios independientes interesados en abrirse hueco; establecer contacto las principales editoras nacionales e internacionales. Buscan también formación en aquellas materias que les resultan deficitarias, como la financiación o técnicas de marketing necesarias para materializar sus proyectos.

Entre las firmas con presencia confirmada encontramos a Gammera Nest, 11bit Studios, Rising Star Games, Kiss ltd., Jaleo, Headup, Abylight Studios, Sindiecate, BadLand Publishing, Raiser Games, Zerouno Games y Thunderful. El listado de ponentes actualizado puede consultarse en el sitio web del festival.

8 de diciembre VIT Talks: ponentes de excepción

Las VIT Talks se consolidan como clases magistrales a cargo de figuras ilustres. A las intervenciones de Rhianna Pratchett (guionista de 'Bioshock: Infinite' y 'Rise of the Tomb Raider' entre otros títulos superventas); Joe Nate (productor ejecutivo de 'Sea of Thieves) y Marie-Claire Isaaman (directora ejecutiva de la asociación 'Women in Games') sumamos las de Jade Raymond, Fumito Ueda y Brenda Romero.

Raymond comanda EA Motive, estudio fundado en 2015, además de responder por las adaptaciones de Star Wars a cargo de la editora. La fama le llegó tiempo atrás, con la creación de franquicias como Assassin's Creed y Watch Dogs.

En lo que a Ueda respecta, hablamos de uno de los creadores con mayúsculas de la industria japonesa, responsable de joyas atemporales como 'ICO', 'Shadow of the Colossus' y el más reciente 'The Last Guardian'. Actualmente se haya inmerso en su próximo desarrollo, del que podríamos saber más durante el festival.

Finalmente, Brenda Romero fue una de las primeras diseñadoras de videojuegos, con más de 47 títulos en su haber (Wizardry, Jagged Alliance, Ghost Recon...) y un firme compromiso para con el papel de la mujer en el sector del videojuego.

Para asistir tanto al GIF como a las VIT Talks debe adquirirse el pase FS Pro, disponible en el sitio oficial de Fun & Serious.

Fun Zone: el espectáculo del deporte electrónico

Con su traslado al Bilbao Exhibition Center (BEC), el área de esparcimiento del festival se amplía hasta los 15.000 metros cuadrados. Más de 30.000 asistentes disfrutarán así del espectáculo de los eSports, comenzando por la mayor arena de competición de Fortnite hasta la fecha (cien puestos de juego).

Los interesados también podrán inscribirse en el área BBK eSports, compitiendo de forma presencial (u online) en 'Rocket League' y otros títulos de corte deportivo (fútbol, baloncesto y Fórmula 1 inclusive).

Tampoco faltarán puestos de juegos con las últimas novedades en el mercado; un espacio de realidad virtual; zona manga con talleres, Cosplay, estrellas de YouTube y espectáculos; espacio Minecraft e incluso food trucks.

Las entradas para la Fun Zone ya están disponibles en las tiendas y web de GAME.

10 de diciembre Foro de Industria: hermanamiento polaco

El Ayuntamiento de Bilbao acogerá el acostumbrado 'Foro de Industria'. Este año con Polonia como país invitado, cuna de desarrolladoras tan renombradas como CD Projekt RED, Techland o 11bit Studios.

Con 12,3 millones de usuarios, Polonia es el séptimo mercado europeo del videojuego; también uno de los referentes mundiales en cuanto a producción y consumo de eventos eSport, con la celebración de una de las Intel Extreme Masters más conocidas. De ahí que algunos representantes visiten Fun & Serious para compartir su experiencia y establecer sinergias con la industria española.

10 de diciembre Premios Titanium: del Guggenheim al Olimpo de los videojuegos

Los 'Oscars de los videojuegos' retornan al Museo Guggenheim para reconocer a los mejores títulos del año en diferentes categorías. Convertidos en foco internacional del sector, los 'Premios Titanium' también consagrarán la trayectoria de Jade Raymond (Premio Pionera), Fumito Ueda (Premio Honorífico) y Brenda Romero (Premio Bizkaia).

La gala podrá seguirse en streaming a través del sitio web del festival y FS Gamer, la sección de videojuegos de El Correo.