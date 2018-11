El Nordic Game Discovery Contest regresa a Bilbao, dentro del festival Fun & Serious Nordic Game Discovery Contest / Nodic Game El juego seleccionado ganará una plaza en la gran final de Malmö EL CORREO Martes, 27 noviembre 2018, 10:37

A los organizadores del Nordic Game Discovery Contest les complace anunciar que el concurso regresa una vez más a Bilbao, donde se celebrará una eliminatoria con un formato nuevo y mejorado. Aconcetecerá dentro del certamen F&S Play de Fun & Serious Game Festival, el 9 de diciembre a las 18:00 horas.

«Nos encanta volver al F&S Play«, dice Jacob Riis, presentador del NGDC y CCO de Nordic Game. «El NGDC estuvo por primera vez en Bilbao el año pasado y vimos muchísimos juegos de gran calidad. ¡Estoy deseando ver cómo los participantes de este año luchan en el escenario con nuestro nuevo formato de concurso!».

La eliminatoria de Bilbao será la undécima de la tercera temporada del NGDC. El juego seleccionado ganará una plaza en la gran final del Nordic Game 2019, que se celebrará del 22 al 24 de mayo en Malmö, Suecia, así como premios concedidos por la agencia de RR.PP. Plan of Attack y Mail.ru.

Una llamada a desarrolladores indies

Nordic Game hace una llamada a todos aquellos desarrolladores indies que tengan un proyecto acabado o estén en proceso de terminarlo. Todos aquellos que quieran participar pueden enviar su juego, que tendrá así posibilidades de entrar en la tercera ronda de clasificación de la temporada III del NGDC... y llegar a la final del NG19.

Los desarrolladores que quieran participar pueden hacerlo rellenando el formulario de inscripción aquí: https://goo.gl/forms/1DXsxJcV75Z5ACOh2.

Alfonso Gómez, director del Fun and Serious Game Festival, se ha declarado orgulloso de acoger esta eliminatoria del concurso dentro del programa del festival: «A lo largo de los últimos ocho años, el Festival Fun & Serious, se ha convertido en un punto clave de reunión para la industria, centrando su objetivo en elevar el desarrollo de videojuegos a la categoría de obra de arte, a la altura del cine o la música. Acoger concursos como el Nordic Games Discovery Contest y el F&S Play, que dan a conocer trabajos de calidad hechos por desarrolladores independientes, nos ayuda a mostrar la buena salud e imparable actividad del sector».