La lista de finalistas a los premios Titanium del Fun & Serious recoge claros favoritos y algunas sorpresas entre lo mejor del año Ganadores de los Premios Titanium 2017 / El Correo Los galardones del festival europeo de videojuegos se entregarán en la gala de clausura del Museo Guggenheim de Bilbao el próximo 10 de diciembre EL CORREO Lunes, 19 noviembre 2018, 12:37

La lista de finalistas en las diversas categorías premiadas en el ya veterano Fun & Serious Game Festival de Bilbao acaba de salir a la luz, e incluye títulos que no podían faltar para cualquier aficionado así como, también, interesantes sorpresas. Como cada año, será en la gala final del festival, que se celebrará, según es ya costumbre, en el atrio del Museo Guggenheim el próximo lunes 10 de diciembre, cuando los premios titanio serán entregados. Asimismo, Brenda Romero, Jade Raymond y Fumito Ueda recibirán sendos galardones honoríficos en este evento por el que, durante sus siete ediciones anteriores, han desfilado auténticos iconos del sector como Jeff Kaplan, Jordan Mechner, Tim Schafer, Yuji Naka, Alexey Pajitnov, Warren Spector, y Peter Molyneux.

Dos videojuegos de ambientación histórica clásica, Assassin´s Creed Odyssey -la última entrega de la franquicia de Ubisoft, que transcurre en la Grecia de la dinastía Flavia- y God of War (Sony) -que sigue las vicisitudes del semidiós espartano Kratos- acaparan el mayor número de nominaciones (cada uno de ellos con 6). Les siguen la muy esperada secuela del western Red Dead Redemption 2 (con cinco opciones para hacerse con un titanio) y Marvel´s Spider-Man y Return of the Obra Dynn (los dos últimos, con 4) como predilectos de jurado que ha elaborado la 'short-list' de finalistas.

La entrega independiente Return of the Obra Dinn se coloca entre los finalistas a Juego del Año, donde competirá con gigantes como Assassin´s Creed Odyssey, God of War, Marvel´s Spider-Man y Red Dead Redemption 2.

La detectivesca pesquisa monocroma de Lucas Pope que ahonda en la suerte de los 60 tripulantes del misterioso carguero regresado a puerto sin tripulantes vivos, Return of the Obra Dinn, también se encuentra nominado, como no podía ser menos, en la categoría de Mejor Videojuego Indie, (en la que comparte quinielas por la victoria con Minit, Into the Breach -también nominado a Mejor Diseño de Juego-, Celeste y Red Strings Club). Opta también a titanios en las categorías de Mejor Diseño Narrativo y Mejor Diseño de Juego.

Cinco títulos se batirán las caras en la categoría de Mejor Diseño Artístico, el que premia el esmero estético y visual: se trata de Assassin´s Creed Odyssey, Dragon Quest XI, God of War, Sea of Thieves y Red Dead Redemption 2.

La distopia futurista de Quantic Dream, Detroit Become Human obtiene la primera de sus dos nominaciones en el apartado que premia el esmero en el desarrollo de la narración y la jugabilidad de la entrega (Mejor Diseño Narrativo). Se bate las caras con Assassin´s Creed Odyssey, God of War, Return of the Obra Dinn y Read Dead Redemption 2.

La segunda nominación de este título la logra con el doblaje español de Luis Bajo como el Teniente Hank Anderson (Detroit Become Human), un apartado, el de Mejor Doblaje, en que también se incluyen Mario García como Peter Parker/SpiderMan (Marvel´s Spider-Man), Joël Mulachs como Kassandra (Assassin´s Creed Odyssey), Rafael Azcárraga como Kratos (God of War) y Danai Querol como Lara Croft (Shadow of the Tomb Raider)

En cuanto a la parrilla finalista de Mejor Diseño de juego incluye dos títulos indie, Return of the Obra Dinn e Into the Breach, además de God of War, Red Dead Redemption 2 y Assassin´s Creed Odyssey.

En el apartado de Mejor BSO (Original Soundtrack), se han hecho un hueco las notables ambientaciones musicales de Bear McCreary para God of War, de Joe Hisaishi para Ni No Kuni 2, Woody Jackson para Red Dead Redemption 2, Austin Wintory para The Banner Saga 3 y John Paesano para Marvel´s Spider-Man.

Por lo que respecta a las nominaciones por géneros, como mejores juegos de Aventura, los seleccionados son Assassin´s Creed Odyssey, Gof of War, Red Dead Redemption 2, Marvel´s Spider-Man y Shadow of the Tomb Raider (una entrega con dos nominaciones).

Mientras que en el capítulo de Juegos de Acción destacan Call of Duty Black Ops IIII, Battlefield V, Far Cry 5, Wharhammer Vermintide 2 y Quake Champions.

Y en el de Juegos de Rol, un apartado que adquiere autonomía y su propio premio Titanium este año, Ni No Kuni 2 (con su segunda nominación), Dragon Quest XI, Kingdom Come Deliverance, Vampyr y Monster Hunter World.

Como Mejor Juego Familiar/Social están nominados aquellos juegos que fomentan el ocio en grupo y para todas las edades, en esta octava edición de F&S, la lista reúne a Sea of Thieves, Unravel 2, Starlink Battle for Atlas y Super Mario Party.

En la categoría de Mejor Juego deportivo/ de conducción se unen fútbol, baloncesto y fórmula 1 con una lista de nominados que incluye FIFA19, Forza Horizon 4, NBA 2K19, PES 2019 y F1 2018.

Mención aparte merecen, por último, los Juegos de lucha, que este año cuentan con tres nominados Dragon Ball Fighterz, Soul Calibur VI y Blazblue: Cross Tag Battle.

En cuanto a los Premios Honoríficos de este año, y según se ha anunciado, recaen en Brenda Romero (una figura relevante sobre todo en el género de los juegos de rol con sus contribuciones a Wizalry y otros 47 y títulos, entre ellos The Mansion, Dungeons & Dragos: Heroes y Jagged Alliance), Jade Raymond (que ha desempeñado un papel clave en la industria como productora de entregas tan relevantes como las de la franquicia Assassin's Creed, Watch Dogs, o Splinter Cell: Blacklist de Tom Clancy) y Fumito Ueda, creador de ICO, Shadow of the Colossus y The Last Guardian.

Esta es la lista completa de los juegos que competirán por alzarse ganadores de cada una de las categorías en la gala de entrega de los premios del festival Fun & Serious, que tendrá lugar en el Museo Guggenheim Bilbao el próximo 10 de diciembre de 2018:

JUEGO DEL AÑO (GAME OF THE YEAR)

ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

DRAGON QUEST XI

GOD OF WAR

MARVEL'S SPIDER-MAN

RETURN OF THE OBRA DINN

RED DEAD REDEMPTION 2

MEJOR JUEGO INDIE

RETURN OF THE OBRA DINN

MINIT

INTO THE BREACH

CELESTE

RED STRINGS CLUB

MEJOR DISEÑO ARTÍSTICO

ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

DRAGON QUEST XI

GOD OF WAR

SEA OF THIEVES

RED DEAD REDEMPTION 2

MEJOR DISEÑO NARRATIVO

ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

DETROIT BECOME HUMAN

GOD OF WAR

RETURN OF THE OBRA DINN

RED DEAD REDEMPTION 2

MEJOR DISEÑO DE JUEGO

GOD OF WAR

RETURN OF THE OBRA DINN

RED DEAD REDEMPTION 2

INTO THE BREACH

ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

MEJOR DOBLAJE EN ESPAÑOL

MARIO GARCIA COMO PETER PARKER/SPIDER-MAN EN MARVEL'S SPIDER-MAN

JOËL MULACHS COMO KASSANDRA EN ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

LUIS BAJO COMO TENIENTE HANK ANDERSON EN DETROIT BECOME HUMAN

RAFAEL AZCÁRRAGA COMO KRATOS EN GOD OF WAR

DANAI QUEROL COMO LARA CROFT EN SHADOW OF THE TOMB RAIDER

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL- ORIGINAL SOUNDTRACK (OST)

BEAR MCCREARY POR GOD OF WAR

JOE HISAISHI POR NI NO KUNI 2

WOODY JACKSON POR RED DEAD REDEMPTION 2

AUSTIN WINTORY POR THE BANNER SAGA 3

JOHN PAESANO POR MARVEL'S SPIDER-MAN

MEJOR JUEGO DE AVENTURA

ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

GOD OF WAR

RED DEAD REDEMPTION 2

MARVEL'S SPIDER-MAN

SHADOW OF THE TOMB RAIDER

MEJOR JUEGO DE ACCIÓN

COD BLACK OPS IIII

BATTLEFIELD V

FAR CRY 5

WHARHAMMER VERMINTIDE 2

QUAKE CHAMPIONS

MEJOR JUEGO SOCIAL/ FAMILIAR

SEA OF THIEVES

UNRAVEL 2

STARLINK BATTLE FOR ATLAS

SUPER MARIO PARTY

MEJOR JUEGO DEPORTIVO / DE CONDUCCIÓN

FIFA 19

FORZA HORIZON 4

NBA 2K19

PES 2019

F1 2018

MEJOR JUEGO DE ROL

NI NO KUNI 2

DRAGON QUEST XI

KINGDOM COME DELIVERANCE

VAMPYR

MONSTER HUNTER WORLD

MEJOR JUEGO DE LUCHA

DRAGON BALL FIGHTEZ

SOUL CALIBUR VI

BLAZBLUE: CROSS TAG BATTLE