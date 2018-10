El Games Industry Forum se consolida como impulsor del panorama indie en Fun & Serious Fun & Serious Game Festival / El Correo Los estudios reciben formación específica y contactan con publishers que pueden financiar sus juegos para venderlos en todo el mundo SARA BORONDO Miércoles, 3 octubre 2018, 19:05

Una de las características del Fun & Serious Game Festival que se celebrará del 7 al 10 de diciembre en Bilbao, es lo variado de su oferta: el atractivo de grandes nombres del videojuego (este año con la presencia de Jade Raymond, Fumito Ueda y Brenda Romero), los premios Titanium, las VIT Talks para conocer las tendencias en videojuegos, los eSports y últimos juegos lanzados al mercado en la Fun Zone y el Games Industry Forum (GIF) para impulsar la creación local de juegos independientes.

En los tres años que se lleva celebrando el GIF se ha convertido en una cita imprescindible del panorama independiente español gracias a su doble vertiente como punto de encuentro de estudios que reciben una formación especializada en desarrollo indie y, sobre todo, como el mejor trampolín que tienen los desarrolladores para contactar con editoras internacionales. El año pasado una decena de publishers internacionales participaron en él. «También diseñamos una herramienta de matchmaking y situamos un espacio de trabajo y reuniones, y todo ello favoreció que se celebraran más de 600 citas y reuniones entre profesionales durante los días que duró el congreso», explica Antonio Santo, responsable de GIF.

España tiene fama de tener buenos creadores, pero escasez de gestores, especialistas en desarrollo de negocio, marketing o relaciones públicas. Los cada vez más numerosos grados y másteres universitarios en desarrollo de videojuegos van solventando esta carencia, que GIF intenta también paliar dando a los estudios que ya están creados dando «formación en esas áreas y facilitar el acceso a compañías de ámbito internacional sin tener que acometer el enorme esfuerzo económico que supone asistir a ferias bastante más hostiles, como la Gamescom», afirma Santo.

Un punto de encuentro para los estudios indies

La falta de una red consistente de desarrollo ha sido otro de los problemas tradicionales para la creación de juegos en España, «cada cierto tiempo aparecía algún éxito fulgurante por puro talento… que habitualmente desaparecía con la misma velocidad. Hace unos años había nombres concretos, iniciativas loables, pero no se veía una continuidad», recuerda Santo. Pero esto está cambiando y cada vez hay más estudios que consiguen el reconocimiento internacional, como Deconstructeam ('Gods Will be Watching'), con un trabajo lo suficientemente interesante como para llamar la atención de Devolver, la editora internacional más conocida de juegos indies. El director creativo Jordi de Paco sentencia: «Aliarse con un buen publisher ha sido vital en nuestro caso». De Paco será precisamente uno de los ponentes en el GIF de este año hablando del éxito de su último juego: 'The Red Strings Club'.

Además de estudios que se hacen un hueco en el panorama internacional también están surgiendo editores españoles, «algo importantísimo para que exista un tejido industrial. La evolución está siendo notoria y muy ilusionante, pero hay que seguir trabajando duro para que todo esto cristalice y no sea una bonita pompa de jabón que explote y desaparezca sin dejar rastro», reflexiona Santo. Uno de estos editores independientes es Sindiecate. Su director y fundador, Fernando Ortega, afirma que su participación en el GIF ha sido siempre positiva: «Nos ha permitido acercarnos a desarrolladores locales y seguir en contacto con muchos desarrolladores nacionales, poder darles feedback de sus proyectos y participar junto con otros publishers e inversores en mesas redondas muy útiles para aquellos desarrolladores y gente de la industria interesados en tratar con publishers o buscar financiación».

Hay otro punto interesante que los participantes en el GIF destacan: el contacto de tú a tú que se produce en Bizkaia entre desarrolladores y con editoras incluso fuera de las mesas redondas y los encuentros oficiales. De Paco apunta que hay múltiples puntos de encuentro entre los estudios independientes y que las charlas son amenas si quien habla lo hace bien, aunque los datos que se dan suelen estar disponibles en internet. Pero, añade, «Para mí el valor de ver hablar a alguien está en la humanidad, en compartir experiencias más personales que te puedan inspirar, incluso poder hablar con los ponentes si es necesario, que ese extra de intimidad es lo que no está en las redes». Ortega destaca que el GIF «es la única iniciativa que puede ofrecer tantas oportunidades a pequeños estudios independientes en España y la única que da una oportunidad real de hablar directamente con «publishers».

Casos de éxito y claves para publicar bien un juego

Entre el programa del GIF ya confirmado para este año está la participación de Alexis Kennedy, director y fundador de Weather Factory, quien explicará el caso de su juego 'Cultist Simulator'; Marcelo Careaga, Head of Tencent Publishing at Miniclip, quien hablará sobre el mercado chino; Adam Myers, director de Failbetter Games, para explorar las oportunidades del acceso anticipado en Steam; Pablo de la Nuez, director de Raiser Games y todo un veterano en la edición de juegos en España, expondrá las claves para calcular el scope y presupuesto de un juego. Será los días 7 y 8 de diciembre en Bilbao Exhibition Centre.

El GIF aspira a ser útil para la comunidad indie española, explica Santo, dando a los estudios conocimientos y contactos difíciles de conseguir de otra manera, y gracias a esto se ha convertido ya en una cita anual imprescindible que ofrece cada vez más invitados y más contenidos: «es un espacio de trabajo e intercambio de experiencias, pero también de encuentro y celebración. Siempre digo que mi sueño es que dentro de unos años alguien diga: «mira lo que hemos logrado, y todo empezó en el GIF».