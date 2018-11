Fun & Serious Game Festival Diez razones para acudir al mayor festival europeo del videojuego Museo Guggenheim, sede de los Premios Titanium / Web Su octava edición tendrá lugar en Bilbao, del 7 al 10 de diciembre JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 6 noviembre 2018, 23:39

Con más de 30.000 visitantes cada año, Fun & Serious Game Festival encara su octava edición como el mayor festival europeo del videojuego. Una cita de referencia para la industria nacional e internacional, donde el bullicio de los eSports se conjuga con los negocios y las clases magistrales, por boca de grandes creadores.

Previsto del 7 al 10 de diciembre, este año Fun & Serious traslada su sede del Palacio Euskalduna al Bilbao Exhibition Center, recinto que albergará la mayor superficie de exhibición hasta la fecha. Es sólo una de las muchas razones para no perderse esta gran celebración del ocio electrónico. Las sintetizamos.

1. Bilbao, marco de lujo

Fun & Serious Game Festival está íntimamente ligado a la ciudad de Bilbao, capital del País Vasco. Perderse entre sus calles y gentes supone toda una experiencia, desde lo culinario (imprescindible regar unos pintxos con txacoli) hasta lo cultural. A este último respecto destaca el mundialmente célebre Museo Guggenheim, cita obligada para los amantes del arte moderno y contemporáneo.

Descubre todo lo que puedes hacer en Bilbao desde la página de turismo de Bizkaia.

2. Games Industry Forum: un congreso magistral

GIF, el congreso para profesionales del festival, alcanza su tercera edición. Atesora un programa de conferencias focalizado en lo práctico, de forma que los desarrolladores menos experimentados tomen buena nota sobre la financiación o promoción de sus proyectos en ciernes (aspectos a los que no siempre se presta la debida atención). Especialmente enriquecedoras resultarán sus mesas redondas, con representantes de las principales editoras europeas.

El listado provisional de ponentes puede consultarse en el sitio web del festival.

3. Una cita por y para el networking

La otra vertiente del Games Industry Forum es el networking; la posibilidad de reunirse 'cara a cara' con inversores, las mentadas editoras y el centenar de medios de comunicación asistentes. A dicho propósito, el festival pone a disposición una app de matchmaking, con la que solicitar encuentros en el área destinada al efecto. Sin ir más lejos, el año pasado propició unas 600 citas entre profesionales.

Acude al GIF adquiriendo el pase FS Pro, para acceder a todos los hitos del octavo Fun & Serious.

4. VIT Talks: Fumito Ueda

Otro clásico de Fun & Serious son las VIT Talks, donde las grandes figuras del ocio electrónico imparten clases magistrales a los asistentes. Este año contarán con la presencia del creador nipón Fumito Ueda, responsable de superproducciones como 'ICO', 'Shadow of the Colossus' y 'The Last Guardian'. Habiendo comenzado el desarrollo de su próximo proyecto, todos nos preguntamos si aprovechará su visita a Bilbao para entrar en detalles.

Otros asistentes a las VIT Talks son la aclamada guionista Rhianna Pratchet (Mirror's Edge, Tomb Raider...), Joe Nate (productor ejecutivo de Sea of Thieves) y Marie-Claire Isaaman (directora ejecutiva de la organización 'Women in Games').

5. VIT Talks: Jade Raymond

De actualidad tras su repentina marcha de Electronic Arts, Jade Raymond es una de las mujeres más influyentes en la industria. Contribuyó a la creación de franquicias insignia como Assassin's Creed y Watch Dogs, además de perfilar las últimas adaptaciones de la saga 'Star Wars'. Su intervención en las VIT Talks versará sobre la reinvención de mecánicas dentro de dos géneros cruciales en estos momentos: la aventura de acción y el multijugador en línea.

El pase FS Pro permite asistir a la totalidad de VIT Talks. Puede adquirirse a través de la página web del festival.

6. VIT Talks: Brenda Romero

Fun & Serious cierra su triunvirato de estrellas con Brenda Romero, pionera del género RPG con cerca de cincuenta desarrollos a sus espaldas (incluidas las franquicias Wizardry y Jagged Alliance). Brenda es una de las activistas más comprometidas para con el papel de la mujer en la industria. Actualmente dirige el Máster en diseño de videojuegos y desarrollo de la Universidad de Limerick (Irlanda) y sigue creando bajo el seno de Romero Games.

Como el Games Industry Forum, las VIT Talks tendrán lugar en el Bilbao Exhibition Center.

7. Fun Zone: diversión en estado puro

El área de esparcimiento del festival incrementa su superficie hasta los 15.000 metros cuadrados. Por supuesto, los deportes electrónicos continuarán resultando protagonistas: BBK eSports dispondrá arenas de competición con los títulos más populares, incluida la mayor de Fortnite hasta la fecha. No faltarán puestos de juego con las últimas novedades, área de realidad virtual, cosplay, encuentros con estrellas de YouTube, zona manga, talleres de robótica, food trucks y mucho más.

Las entradas para la Fun Zone (Bilbao Exhibition Center, del 7 al 9 de diciembre) ya están a la venta en las tiendas y web de GAME.

8. Indie Zone: escaparate de la industria independiente

Una parte primordial tanto del GIF como de la Fun Zone es el área de exposición para estudios independientes. Este año, más de cuarenta desarrolladores darán a conocer sus proyectos a los asistentes, de quienes recabarán un feedback indispensable para llegar a buen puerto.

Entre los nombres ya confirmados encontramos a Final Boss Games, Rainy Night Creations, Kenai Games, Moo Game Studios, Degoma, 3You Game, Fraxel Games, Mighty Polygon, Bound Games, Meteorbyte Studios, 4Freaks Fiction, Herobeat Studios, Come Over Gaming, The Game Forger, Unfinished Pixel y Sons o a Bit.

9. Polonia, país invitado

Cada año, el festival invita a uno de los principales mercados del videojuego en Europa. Esta edición toca el turno a Polonia, sede de productoras como CD Projekt Red, Techland o 11 Bit Studios. Con 12,3 millones de jugadores, 330 compañías de desarrollo y 20 universidades comprometidas con la formación en ocio electrónico, el 'Foro de Industria' de Fun & Serious se antoja una oportunidad para establecer sinergias con los principales agentes del país.

El Foro de Industria se celebrará el 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Bilbao.

10. Premios Titanium: los mejores videojuegos del año

Durante años, los videojuegos soñaron con una gala de premios a la altura de los Oscars. Los premios Titanium consiguieron llenar el vacío con su traslado al museo Guggenheim, donde volverán a reconocerse los mejores títulos del curso que cierra (incluyéndose los ganadores de los certámenes 'BBK Nuevos Talentos' y 'F&S Play'). También se homenajearán las trayectorias de Jade Raymond (Premio Pionera), Fumito Ueda (Premio Honorífico) y Brenda Romero (Premio Bizkaia).

La gala podrá seguirse en streaming a través del sitio web del festival y su cabecera oficial.