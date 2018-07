Brenda Romero recibirá el Premio Bizkaia en la VIII edición del Fun & Serious Game Festival Brenda Romero / Fun & Serious Game Festival Ha trabajado en 47 juegos, entre ellos Wizardry, Dungeons & Dragons: Heroes y Jagged Alliance FS GAMER Jueves, 5 julio 2018, 10:04

Fun & Serious Game Festival -el festival de videojuegos que celebra su VIII edición del 7 al 10 de diciembre- anuncia el primero de sus premios honoríficos de 2018: El Premio Bizkaia. Se trata de una de las voces cruciales en el desarrollo de la industria durante los últimos 35 años, Brenda Romero, que viene de recibir uno de los Legend Awards en The Develop Brighton y un BAFTA honorífico de la Academia Británica en 2017. Iniciada en este sector con apenas 15 años, como tester, Romero presume en su currículo de haber desarrollado más de 47 títulos durante casi cuatro décadas. Hoy es copropietaria junto a su marido (John Romero) de Romero Games y Directora de Programa en la Universidad de Limerick, Irlanda, en el programa de Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

La gala de entrega de premios -que como es costumbre se celebrará en el Museo Guggenheim- reconoce la implicación actual de Brenda Romero (nacida Garno y también conocida a lo largo de su carrera como Brenda Brathwaite), su aportación como empresaria, y también en la creación de títulos como 'Wizardry', un juego que, en gran medida, asentó los principios de los juegos de rol y donde la creadora se encaró con el diseño de mecánicas y niveles. La desarrolladora estadounidense ha firmado también las sagas 'Jagged Alliance' y 'Realms of Arkania' y ha trabajado en licencias como 'Def Jam: Icon', 'Playboy: The Mansion' y 'Dungeon & Dragons: Heroes'.

Su serie de seis juegos analógicos 'The Mechanic is the Message' le atrajo una gran atención internacional, particularmente 'Train and Síochán Leat' (conocido como 'The Irish Game') que se expone en el Museo Nacional del Videjuego (EEUU).

La revista Gamasutra la consideraba en 2013 uno de los 10 desarrolladores clave en el sector y, el mismo año, Develop Magazine, la incluía entre los 25 nombres que cambiaron la industria del videojuego. También en 2013, Romero se convirtió en la primera desarrolladora residente en el Programa de Videojuegos y medios jugables (Games and Playable Media) en la Universidad de California en Santa Cruz. En 2014 recibía una beca Fulbright para profundizar en el estado del sector en Irlanda.

Fun & Serious Game Festival quiere premiar su compromiso actual con las nuevas generaciones de creadores, su apoyo, mecenazgo y promoción. Así como su trayectoria creativa.

Alfonso Gómez, director del festival Fun & Serious, sostuvo: «Brenda Romero no solo es una de las mujeres clave en la industria del videojuego, desde hace casi 40 años. Es una de las voces que, a nivel creativo, de gestión y promoción más ha aportado al sector del videojuego internacional. Para nosotros es un honor que haya aceptado este galardón.»

Brenda Romero ha confirmado que, además de recoger su premio honorífico el día 10, participará en las VIT Talks, la veterana serie de charlas de expertos, dentro de la agenda del festival, sobre videojuegos, innovación y tendencias.

En sus ya ocho años de andadura, Fun & Serious se ha convertido en una cita imprescindible para la industria: nacido con la intención de elevar los videojuegos a la categoría de un arte como el cine o la música. dando la relevancia que se merece a un sector que ha prevé generar 125,4 billones de dólares de beneficios en 2018 (aproximadamente el triple que la industria cinematográfica) y alcanzar públicos ya en 2017 alcanzaron los 665 millones de usuarios (Libro Blanco del Desarrollo Español del Videojuego, 2017, DEV e ICEX).