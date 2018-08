Euskadi también juega a los deportes electrónicos Equipos profesionales, gamers volcados ante la pantalla, academias de perfeccionamiento... El 'boom' de los eSports se ha asentado en el País Vasco Imagen de la final europea de League of Legends celebrada en París en 2017. / E. C. GABRIEL CUESTA Lunes, 13 agosto 2018, 19:18

Los míticos salones recreativos de los años 90 eran un auténtico hervidero de adolescentes que buscaban hacer la partida perfecta y liderar el ranking del Tetris, Pacman, Donkey Kong, Mortal Kombat... Esas máquinas arcade ya se han apagado. Su lugar lo han usurpado los ordenadores y las videoconsolas. ¿Os suena el concepto eSports? Son los llamados 'deportes electrónicos' en España, un fenómeno que en los últimos años ha experimentado un auténtico 'boom' con el asentamiento definitivo de los modos 'online' a nivel mundial.

Hay toda una entramado profesional de competiciones a más alto nivel detrás de los monitores y teclados. Y muy similar a las que pueden tener el fútbol o el baloncesto. Clubes profesionalizados, salario fijo para los jugadores, grandes patrocinadores, retransmisiones por streaming... El circo virtual ya está montado. Las cifras hablan por sí solas. 655,3 millones de dólares en beneficios mundiales en 2017, según un estudio de la empresa Newzoo, y cerca de 300 millones de personas siguen online los grandes torneos.

Euskadi también le ha cogido el gustillo a esto de los videojuegos. El Baskonia es la única referencia realmente profesionalizada en el País Vasco. Su responsable Ignacio Tena lamenta haber descendido en el League of Legends (LOL) a Segunda División en «una campaña atípica». Su mayor baza ahora es la Primera División en Counter Strike. Un paso atrás. Porque antes, en la élite del LOL, los gamers vivían en una gaming house en Vitoria, un lugar donde convivían día a día para mejorar sus destrezas individuales y colectivas. Ahora se conectan desde su casa -bastantes jugadores no son del País Vasco- para entrenar en las quedadas online del grupo.

eSports Academy del Baskonia. / Thunder X3 Baskonia.

Aún así los integrantes de la plantilla suelen practicar una media de nueve horas diarias. Por la mañana se centran en una sesión de perfeccionamiento individual y a la tarde en partidas amistosas grupales contra otros equipos. «Hay mucha diferencia entre los equipos profesionales y de categorías inferiores», argumenta Tena. «Tienen que ser considerados deporte profesional. Hay que ir rompiendo barreras. Supone una rutina para unos chavales que tienen una vida profesional muy corta, hasta los 25 años aproximadamente». El Baskonia ha creado su propia cantera. Los chavales llevan la vida de cualquier deportista de alto nivel: una buena dieta y exigentes rutinas de entrenamientos para rendir más y mejor. De hecho, en España ya hay gimnasios especiales para los jugadores.

¿Cuenta Bizkaia a día de hoy con un equipo de solera? No. Hubo en su día un amago de proyecto del Bilbao Basket y el Barakaldo ha creado un equipo FIFA, el famoso videojuego de fútbol, pero sin llegar a destacar en las categorías amateur. Eso no evita que el fenómeno eSports haya calado hondo en Bilbao. La villa hace cantera. Uno de los ejemplos es el de Adrián García, aunque tras la pantalla es conocido como 'Doky'. Este joven bilbaíno reside en Madrid y ahora mismo se encuentra coordinando KPI, un club madrileño referencia a nivel nacional del Counter Strike, un clásico de los 'shooter'. «Este mundillo chupa más tiempo que cualquier otro trabajo de a pie», insiste 'Docky'. Aunque advierte que aún falta mucho por hacer en España: «Se lleva relativamente poco invirtiendo en sueldo. Todo ha ido evolucionando hasta poder decir que a día de hoy algunos podemos vivir de ello». Solo los grandes gamers almacenan en su cuenta enormes cantidades de dinero. Por ejemplo, el alemán 'KuroKy' ingresó 3.367.188 dólares -en el Dota 2- y fue el mejor pagado los primeros ocho meses de 2017.

Crear talentos. Eso es lo que buscan los centros de alto rendimiento para gamers. EuskoEsports sería en Bilbao un Lezama para los videojuegos. La Asociación Juvenil de Deportes Electrónicos de Euskadi lleva tres años organizando torneos amateurs y actuando como una especie de gestoría para los gamers. Buscar patrocinadores para aprovecharse de las oportunidades del marketing online, encontrar un club, hacer palmarés... «Los eSports son una forma de vida, pero en España no es tan sencillo». Ese pensamiento fue el que provocó a Alexander González emprender esta iniciativa. «Se tiene como un concepto millonario, pero no es la realidad. Cuando empecé hace nueve años no había torneos suficientes y decidí lanzarme», recuerda. Incluso el Comité Olímpico Internacional les ha reconocido como una 'actividad deportiva', aunque les niega entrar en las Olimpiadas.

Al más puro estilo 'Black Mirror', los eSports han materializado un entramado virtual y futurista que hubiese sido algo impensable hace tan solo unos años. Cada vez son más jóvenes los que sueñan con ser considerados los mejores pulgares del planeta. Un fanatismo por los videojuegos al más alto nivel que los medios de comunicación y las grandes compañías han sabido rápidamente rentabilizar. Y que seguirán exprimiendo cada vez más en un corto plazo. Los ratones y los mandos se cotizan más al alza que nunca. Quién se lo hubiera dicho a aquellas pioneras máquinas recreativas.