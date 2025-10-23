BIG Conference 2025 diseccionará los mayores éxitos del videojuego independiente

E.C. Jueves, 23 de octubre 2025, 09:51 Comenta Compartir

La organización de la Bilbao International Games Conference (BIG Conference), el congreso sobre ocio electrónico que se celebrará los días 12 y 13 de diciembre en el Palacio Euskalduna de la capital, ha anunciado otros cuatro de los ponentes que configurarán su programa de conferencias.

Patrick Johnson es Head of Discovery en PlayStack Games, uno de los publisher indies más destacados de los últimos años gracias a títulos como 'The Case of the Golden Idol' (y su secuela) y, sobre todo, 'Balatro': «Patrick fue el scout que descubrió y firmó Balatro; y en su charla precisamente va a hablarnos de qué mira un publisher cuando busca juegos para firmar, cómo identifican el que esperan será su próximo éxito. Una mirada desde dentro al mundo de la publicación de videojuegos, la estrategia de marketing y el desarrollo de producto», explica Antonio Santo como responsable de comunicación del evento bilbaíno.

Por su parte, María Gónzalez participará en calidad de Community Assistant y Content Creator de Crema Games, creadores de 'Temtem' y el más reciente 'Temtem: Swarm': «Desde su puesto ha contribuido al éxito de dos de los juegos indies españoles que más éxito han tenido en la última década (por no decir en toda la historia de nuestra industria). María nos hablará de la creación de contenido y cómo analizar las analíticas para sacarle el máximo partido posible».

Por último, subirán al escenario del Euskalduna los responsables del indie 'Is This Seat Taken?', desarrollado por el equipo catalán Poti Poti Studio: «Ausias Dalmau y Sergi Pérez son cofundadores del estudio y, respectivamente, director técnico y director creativo. Nos ofrecerán un post-mortem de su juego y analizarán los aciertos y tribulaciones vividas en el camino de convertir en un éxito una idea relativamente sencilla como es conseguir asiento a una gente (o formas, en este caso) de lo más quisquillosa«, sentencia Santo.

Las entradas con descuento early bird para la BIG Conference 2025 ya se encuentran disponibles en su página web

Temas

Videojuegos