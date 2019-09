Análisis Yu-Gi-Oh! regresa con 'Legacy of the Duelist: Link Evolution' Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution Estrategia con cartas para la consola híbrida de Nintendo JORGE GARMENDIA Martes, 10 septiembre 2019, 09:46

A mediados de los noventa Kazuki Takashi, un hasta entonces poco conocido ilustrador de cómics japonés, publicaba los primeros tomos de Yu-Gi-Oh!, el manga basado en un juego estratégico de batallas con cartas que se convertiría al poco tiempo en todo un fenómeno mundial.

Estamos seguros de que el mundo de Yugi Muto es de sobra conocido por aquellos que crecieron hace un par de décadas. No obstante, para los no iniciados, el argumento principal de Yu-Gi-Oh! se basa en la historia de Yugi Muto, un niño que tras lograr resolver un antiguo rompecabezas egipcio libera al milenario espíritu que lo habitaba y que se apoderará de su cuerpo para convertirlo en un verdadero experto del Duelo de Monstruos. Un misterioso juego de cartas coleccionables en el que los jugadores se enfrentan en un duelo repleto de criaturas increíbles, poderosos hechizos y tortuosas trampas. La estrategia es la verdadera clave de la victoria y construir un mazo equilibrado, conocer las cartas y saber utilizarlas en el momento adecuado es vital para lograr reducir los puntos del oponente a cero. Aunque 'el corazón de las cartas' (la suerte) también juega un papel muy importante.

En todo este tiempo la franquicia no ha dejado de recibir contenido y han visto la luz multitud de obras ilustradas, series de anime y videojuegos. La última actualización digital se llama 'Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution' y llega de la mano de Konami para Nintendo Switch. Tras unas semanas a los mandos, podemos asegurar que es la mejor entrega jugable de la saga, idónea tanto para los más fanáticos como para los novatos.

Lo que hace único y extraordinario a Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution es que hace honor a la saga recreando fielmente su historia al completo. La campaña del título transcurre, desde Duel Monster, por cada una de las temporadas de la serie que han sido publicadas hasta el día de hoy, por lo que tendremos la oportunidad de participar en todas aquellas épicas batallas que años atrás nos mantuvieron durante horas pegados a la televisión.

La presentación del modo historia en forma de novela visual sigue el hilo de la trama original pero viene dividido por los diferentes arcos argumentales, lo que nos permitirá elegir el orden en el que revivir la aventura. Los duelos se introducen a través de una serie de escenas narradas a través de texto sobre unas imágenes fijas de los personajes y escenarios más característicos de la serie. Estas secuencias en alta definición están muy bien dibujadas, pero, a decir verdad, la falta de animaciones y voces en los personajes restan dinamismo a la narrativa. Al fin y al cabo, condensar una trama tan completa de esta forma requiere concatenar demasiadas líneas de texto, lo que puede llegar a abrumar al jugador menos interesado en la historia. Es cierto que el juego implementa algunas cinemáticas que se activan en pantalla cuando son invocados los monstruos más singulares, pero son demasiado escasas y menos sorprendentes de lo que cabría esperar.

Al comenzar un duelo en Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, podremos elegir la baraja específica que utilizaba el personaje en la serie original o bien emplear nuestro propio mazo. Además, tras derrotar al oponente en cuestión tendremos la posibilidad de invertir los roles y jugar con el deck del adversario, afrontando así el desafío de reescribir la historia de Yugi y sus amigos. A medida que avanzamos en la historia principal iremos ganando las cartas exclusivas y características de cada oponente y la lista de su baraja, además de sobres, avatares o créditos que canjear por nuevas recompensas. Así iremos ampliando nuestra colección de cartas, lo que nos permitirá crear un deck competitivo a través del intuitivo editor de mazos, que nos guiará en el proceso vinculando las cartas por temáticas o sinergias.

A parte de una campaña a la que dedicar decenas de horas, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution tiene bastante más que ofrecer en términos de contenido. Como era de esperar, el título incorpora los modos multijugador local y online, este último con tablas de clasificación globales. Un verdadero reto para los jugadores más experimentados. Y, por si fuera poco, implementa los refrescantes y adictivos modos de juego 'Draft' y 'Sellado'. En estos adquiriremos varios sobres de cartas aleatorias a partir de las cuales, en base a diferentes reglas, crearemos una baraja con la que competir contra la IA o en red y poner a prueba nuestros conocimientos y destrezas en los Duelos de Monstruos.

En general, cabe destacar el buen trabajo realizado en el diseño artístico de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution. En un primer momento puede parecer rudimentario y simple, pero el acabado de los personajes, los entornos y los campos de batalla son fieles al estilo clásico de la saga. Es especialmente remarcable el pulido trabajo de recreación de las cartas, con cuidadas y sensacionales ilustraciones, destacando que tanto las leyendas como los textos explicativos de los poderes y efectos de carta vienen perfectamente traducidos al castellano.

Sin lugar a duda, la completa localización es un gran punto a favor para los jugadores que, con Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, comienzan en el asombroso universo del Duelo de Monstruos, un juego que es realmente complicado de dominar.

Por suerte, Other Ocean Interactive lo ha tenido en cuenta y Legacy of the Duelist: Link Evolution incorpora un completo tutorial con el que aprender los conceptos básicos. Aunque, a decir verdad, solo partida tras partida lograremos conocer las profundas mecánicas de un sistema de duelos de cartas donde las posibilidades tácticas y estratégicas son infinitas. Las partidas pueden durar pocos minutos o alargarse más de la cuenta y de un momento a otro pueden tomar una tonalidad totalmente diferente. Aunque llevemos la ventaja durante toda la contienda, es muy probable que una sola carta del rival pueda dar la vuelta completamente al marcador. He ahí el secreto del éxito de Kazuki Takashi con Yu-Gi-Oh!: haber logrado crear un juego donde la emoción reside en la incertidumbre de lo inesperado.