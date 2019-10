Análisis Yooka-Laylee and the Impossible Lair: todo un homenaje al simio de Nintendo Yooka-Laylee and the Impossible Lair Playtonic Games se pasa a las plataformas 2.5D JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 17 octubre 2019, 09:37

No me lo pensé dos veces cuando Playtonic Games (por entonces un estudio desconocido) pidió que nos rascáramos los bolsillos para engendrar un sucesor espiritual de Banjo-Kazooie. Los amantes de los plataformas tridimensionales llevábamos tiempo conformándonos con las migajas de Nintendo, sin que RARE pareciese dispuesta a deleitarnos con su buen hacer.

Los de Twycross seguían empeñados en repositorios de minijuegos y experiencias multijugador, lo que incentivó la campaña de 'Yooka-Laylee' en Kickstarter. Dos millones de libras recaudadas después, sendos personajes pasearon por nuestras consolas en un título quizás demasiado ambicioso. Mecenas y prensa especializada coincidimos en los altibajos de un desarrollo que, aún así, supo calmar nuestras ansias.

Cuando todos esperábamos por una continuación como tal, con la que Playtonic demostrase haber tomado nota, recibimos 'Yooka-Laylee and the Impossible Lair'. Hablamos de un spin-off que, igualmente, homenajea al género de las plataformas en otra de sus vertientes: el scroll lateral.

Nada me congratula más que reconocerlo: lo que parecía un ejercicio de reciclaje se ha tornado en una de mis referencias favoritas de 2019; un retorno a los tiempos de Donkey Kong Country, cuando los niveles se sucedían entre saltos al milímetro y la recolección de ítems ocultos a conciencia. Otra de las similitudes son las campanas que nos permiten recuperar a nuestro compañero alado, equivalente a una 'segunda oportunidad' y provisto de habilidades imprescindibles para el avance, como el planeo en salto.

La premisa del juego se antoja insignificante, aunque nos descubrimos sonriendo ante muchos de los secundarios presentes en el original. Incluido Capital B, quien ha hipnotizado a un panel de abejas para hacerse con el control de 'Reinolmena', el mapamundi 3D que concede acceso a cuatro decenas de niveles.

El objetivo último y quizás la principal peculiaridad de 'Impossible Lair' es precisamente el 'Reino Imposible', en que se ha hecho fuerte el jefe final: un nivel de recorrido y dificultad considerables, al que tan sólo podremos hacer frente rescatando al mayor número de abejas. Éstas aguardan al final de cada fase 'estándar' y sirven de escudo protector ante el gran desafío. Así, acompañarnos de las 48 'Soldabejas' supondrá otros tantos golpes que seremos capaces de resistir.

La gracia del asunto es que podemos acceder al Reino Imposible desde el primer minuto, intentando finiquitarlo tantas veces como queramos. De hecho, un jugador lo suficientemente habilidoso podría consegiurlo saltándose buena parte del desarrollo, lo que seguro no tardaremos en ver a través de YouTube.

Pero centrándonos en el juego propiamente dicho, Yooka y Laylee vuelven a sufrir de síndrome coleccionista. Plumas doradas y monedas (hasta cinco por nivel) permiten desbloquear nuevas secciones del mapamundi, lo que a su vez revela otra tanda de fases. ¿El problema? Se piden tales cantidades y las monedas en cuestión se han escondido tan bien, que nos veremos repitiendo los mismos niveles una y otra (y otra) vez. El intento por alargar las horas de juego resulta demasiado evidente, algo que palian recursos como los tónicos y las 'caras b'.

Por lo último nos referimos a las versiones alternativas de cada recorrido, que habilitamos completando simpáticos puzles en el mundo tridimensional. Así, podemos rociar el portal de un nivel con miel o hielo (por poner sólo dos ejemplos), de forma que al acceder escalemos paredes aprovechando el pegajoso ingrediente; o saltemos sobre fuentes ahora congeladas, que nos aúpen a plataformas previamente inaccesibles... Estamos ante diseños lo suficientemente cambiantes (disposición de objetos inclusive) como para que no pesen las segundas y terceras vueltas.

El mapamundi también puede explorarse a conciencia para encontrar los mentados tónicos, capaces de trastocar el juego: los hay que juegan a nuestro favor (ralentizando a los enemigos), en nuestra contra (haciéndolos más resistente) o con una finalidad meramente estética (a modo de filtros), lo que a fin de cuentas afecta al multiplicador de plumas recogidas (a más ventaja, menos plumas y viceversa).

Sí, hubiésemos preferido que Impossible Lair no supeditase el avance al número de ítems en nuestro poder, pero terminamos olvidándolo por el exquisito diseño de niveles. Las alusiones a la trilogía Country no son gratuitas, sino que degustaremos fases tan divertidas y desafiantes como las de Super Nintendo. Habrá quien no necesite leer más para hacerse con esta joya, donde también buceamos, rodamos, arrojamos ítems y nos servimos de barriles para alcazar nuevas zonas del escenario.

Advertir igualmente sobre un grado de dificultad considerable tras las primeras horas de juego. Tal así que Playtonic ofrece un sistema de avance automático entre puntos de control, por si un segmento se nos resiste hasta la taquicardia.

A nivel técnico y sin los compromisos de un título enteramente 3D, el juego luce fantástico bajo el motor de iluminación de Unity. La nitidez y colorido de los entornos (harto variados) destacan especialmente en Xbox One X, donde todo se mueve a resolución 4K y unos 60 frames por segundo prácticamente estables. Lo que decíamos: al tratarse de un esfuerzo más contenido, el resultado llama más la atención.

Tampoco podemos dejar de alabar las animaciones de los personajes, por mucho que sus efectos de sonido cansen. Al rescate acude una banda sonora que, nuevamente, recuerda a los juegos del simio de Nintendo (faltaría más, con el mismísimo David Wise al cargo).