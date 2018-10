Soul Calibur 6: duelo de espadas en el medievo Soul Calibur VI / Bandai Namco Jugamos la beta del título de lucha de Bandai Namco, disponible el 19 de octubre para Xbox One, PS4 y PC MARC FERNÁNDEZ Viernes, 5 octubre 2018, 09:54

El pasado fin de semana, los aficionados a los juegos de lucha tuvimos la oportunidad de probar uno de los lanzamientos más destacados de esta última tirada de 2018. Nada más y nada menos que la sexta entrega de Soul Calibur. La franquicia desarrollada en conjunto por Project Soul y Bandai Namco se está poniendo las pilas para volver al mercado 6 años después de su anterior entrega que, si bien procuró que en su aspecto jugable fuera impecable, no triunfó mucho más allá de su comunidad nicho, siendo criticado por algunas decisiones con respecto a los apartados monojugador y el renovado plantel de personajes.

Debido a tales percances, se ha optado por un reinicio absoluto del lore de la franquicia y la historia, que no daba ya más de sí; trayendo consigo un panel de personajes repleto de figuras clásicas y alguna que otra estrella invitada, más una jugabilidad completamente renovada.

La beta ofrecía únicamente la posibilidad de jugar online para testear el modo de partidas igualadas y hacer la prueba de fuego con los servidores para analizar su estabilidad. Traía consigo la nada desdeñable cifra de 15 luchadores y 9 escenarios.

Aunque la prueba era evidentemente limitada, puede servir para hacernos una idea de por donde irán los tiros en su versión final, al menos en las novedades incluidas en el combate, que ni son pocas ni dejarán indiferentes a los fans.

De entrada, el combate en Soul Calibur VI se antoja rápido y fluido, quizás no llega a las cotas de frenetismo que alcanzó su anterior entrega, aunque la verdad es que nunca le ha hecho mucha falta. Quizás, uno de los problemas de la quinta parte es que quiso aprovechar el tirón del momento de Street Fighter IV y quiso ser lo que no era a nivel de mecánicas, y de ahí el cambio tan brusco en un breve nexo de tiempo entre la cuarta y la quinta parte. Aún así, no se antoja tosco en ningún momento.

Los personajes han recibido ajustes en su set de movimientos, pero ninguno de ellos ha perdido su esencia original. A falta de profundizar más en ciertas mecánicas, da la sensación de estar mucho más definidos en combate con respecto a sus mecánicas. Por ejemplo, Sophitia parece ahora mucho más enfocada en el rushdown (tirar al contrincante al suelo y presionar) con esos bajos tan mortíferos, y Nightmare es tremendamente eficaz en el combate a media distancia.

Como ya comentábamos en el vídeo que hicimos cuando aparecieron los primeros gameplays, se han introducido mecánicas generales que debutan en esta entrega. Una de las más destacables es la del reversal edge, una especie de contraataque que provoca que ambos personajes entren en animación, y solucionan la disputa con una especie de piedra, papel o tijera. Según qué botón apretemos, nuestro golpe tendrá prioridad o no sobre el golpe del oponente, aunque también podremos bloquear o esquivar. Algo parecido al clash de la saga Injustice.

Esto en un inicio se presentó como una novedad introducida para favorecer al novato frente al jugador experimentado. Al ser una dinámica 50/50 (ya que predecir el golpe del oponente es prácticamente imposible), se deja prácticamente al azar, y así el novato tiene un arma con la que no sentirse tan abrumado por los golpes de su contrincante; eso y que estéticamente es muy vistoso, y se antoja espectacular para el público de los streamings online.

Sin embargo, éste tiene algunas peculiaridades interesantes. Se ejecuta pulsando un único botón (R1 en el caso de PlayStation). Durante su realización, el personaje bloquea hasta dos movimientos normales, a excepción de eléctricos e imbloqueables, antes de golpear y entrar en la animación. Por el contrario, si realizamos un combo rápido de 3 golpes, el tercero entrará seguro y desestabilizaremos al contrario. Es decir, bien usado podría sacársele jugo a esa propiedad si no nos atrevemos con los parries normales, mucho más difíciles de timear. Algo que es de mucho más agrado para aquellos jugadores que gustan de echarle horas a este tipo de juegos.

Por otro lado, la otra mecánica interesante es la carga de alma o soul charge, un modo en el que potenciaremos a nuestro personaje por un tiempo limitado, gastando una barra de maná, mejorando pasivamente el daño general y las características de los golpes, para poder facilitar la presión hacia el contrincante y ampliar ciertos combos característicos con más golpes. Tiene sentido pensar que esos mismos combos que se amplían son los que forman el ABC del meta de cada personaje. Groh, por ejemplo, cubre de fuego sus espadas cuando combina los golpes al descomponer su arma en dos; Sophitia amplía sus mixups para flanquear las predicciones cuando combea arriba, abajo y arriba, y Nightmare baja rápidamente la armadura del enemigo con apenas un par de golpes rectos.

Con estas nuevas implementaciones, que se suman a los ataques que ya conocíamos de anteriores entregas, Soul Calibur VI pretende, como siempre, abarcar el máximo espectro de compradores posibles, aunque quizás lo comentado pueda parecerle complejo a un neófito, la verdad es que los controles están ajustados para que sean más accesibles que nunca: no se requieren de aparatosos combos o memorizar ínfimos lapsos de tiempo en el que ejecutar botones, todo lo contrario, Soul Calibur es ahora más accesible que nunca.

Cosa que les conviene, máxime cuando Motohiro Okubo (productor del juego) dejó caer la posibilidad de dar por finiquitada la saga si esta última entrega vende por debajo de lo esperado.