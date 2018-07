Shadow of the Tomb Raider: impresiones con el retorno de Lara Croft Shadow of the Tomb Raider / Square-Enix Asistimos a su evento de presentación en España SARA BORONDO Viernes, 27 julio 2018, 14:40

Lara Croft es uno de los iconos del videojuego, medio en el que nació hace más de 20 años y en el que sigue dando lo mejor de sí misma. En 2013 la editora del juego, Square Enix, decidió reiniciar la serie para crear una nueva Lara más acorde con los tiempos actuales con un juego que tituló, simplemente, «Tomb Raider». La joven aventurera demostró que todavía es capaz de conectar con éxito con los jugadores y permitió descubrir cómo una jovencísima Lara se veía forzada a desenvolverse por sí misma en situaciones complicadas al tiempo que aprendía a explorar tumbas de civilizaciones antiguas resolviendo puzles, saltando plataformas, explorando y con escenas de acción. A finales de 2015 llegó un segundo capítulo, «Rise of the Tomb Raider», en el que Lara iba adquiriendo más experiencia y nuevas habilidades como nadar, bucear o fabricar armas.

Dentro de unas semanas llegará el cierre de la trilogía, «Shadow of the Tomb Raider», en el que Lara se convierte en la saqueadora de tumbas «que está destinada a ser», han dicho en diversas ocasiones responsables del juego en Eidos Montreal, pero esto no quiere decir que la vida vaya a ser más fácil para ella.

Libertad de movimientos bajo el agua

Al contrario, un error suyo desata un apocalipsis maya que la joven debe detener en una aventura que la lleva a la selva peruana. En la demo que ha mostrado Eidos Montreal, Lara Croft demuestra que cada vez se siente más cómoda viviendo entre peligros constantes. Tras adentrarse en una oscura cueva dentro de la cual hay los restos de algunas edificaciones, la protagonista debe bucear por un lago para llegar hasta el interior de un templo maya; en esta ocasión Lara tiene total libertad de movimiento bajo el agua, lo que le viene muy bien ya que por el camino debe liberarse del ataque de algún animal.

Lara avanza por el templo mientras salta de unas estructuras a otras y resuelve algunos puzles para abrir nuevos caminos que le permitan llegar a lo alto del templo haciendo uso de las características ya conocidas de juegos anteriores y de otras nuevas que le permiten escalar (y descender haciendo rappel) de forma más controlada.

En el combate que ha mostrado Eidos se ve que Croft ha mejorado sus aptitudes; sigue usando con acierto el arco desde lejos y el cuchillo en las distancias cortas para ir acabando con los enemigos uno a uno. En este caso el sigilo parece potenciado gracias a la selva, en la que Lara puede utilizar tácticas como cubrirse de barro para pasar más inadvertida.

Por lo que se sabe hasta ahora, Shadow of the Tomb Raider será el paso definitivo de Lara Croft para ser el personaje que cautivó a millones de jugadores hace más de dos décadas, con unos gráficos impresionantes, leyendas de antiguas civilizaciones, explosiones, un tsunami, muchos templos por explorar, combates en plena selva, y una historia repleta de emociones. Saldrá a la venta el 14 de septiembre en PS4, Xbox One y PC.