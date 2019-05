Videoanálisis Saints Row The Third: 'El Paquete Completo' llega a Nintendo Switch Saints Row The Third Incluye tres expansiones y juego cooperativo local RAÚL ROMERO Lunes, 20 mayo 2019, 11:48

«Años después de hacerse con Stilwater, los Saints de Third Street han pasado de ser una pandilla callejera a convertirse en una marca, con zapatillas Saints, bebidas energéticas Saints y Cabezones de Johnny Gat disponibles en las tiendas más cercanas. Los Saints son los reyes de Stilwater, pero su escalada en el nivel de estatus no ha pasado desapercibida. El Sindicato, una legendaria fraternidad criminal, con peones alrededor del mundo, han puesto su objetivo sobre los Saints y exigen un tributo». Es la premisa de 'Saints Row: The Third', cuyo paquete completo llega a la consola híbrida de Nintendo.

Esta versión incluye los tres paquetes de misiones y 30 ítems lanzados en su momento a modo de contenido adicional descargable: «Dos paquetes de DLC, el Bloodsucker y el Unlockable, se han omitido del juego para para el balanceo del juego y la mejora en base a los comentarios recibidos».

Otra característica de peso es el juego cooperativo para dos jugadores, local u online: «Vuela solo o juega online con un colega, y por primera vez, dos jugadores podrán codo con codo vía online o local. Prueba el paracaidismo desnudo, aterriza en la camioneta en llamas de tu compañero mientras conduce de forma suicida hacia un burdel del Sindicato armado hasta los dientes. Steelport es más divertido con un amigo».

Raúl Romero valora 'The Full Package' a continuación, vídeo mediante. El juego está disponible para Nintendo Switch (con manual y textos en castellano) a un precio recomendado de 39,99 euros.