Oninaki o el rol de las almas perdidas

Nuestra valoración

Oninaki es un RPG que tiene, a priori, todo lo necesario para ser un gran juego de rol. Sin embargo peca de una jugabilidad algo repeititiva y de desaprovechar las posibilidades de una de las historias más originales y conmovedoras de esta generación.

Lamentablemente Tokyo RPG Factory ha querido abarcar demasiado y no ha logrado explotar las cualidades que diferencian esta producción de las dos anteriores del estudio y del resto de juegos del género.

Pero esto no significa que Oninaki no sea un buen JRPG. Todo lo contrario. Este es un título de acción más que decente que mantiene la gran línea de calidad que vimos en I am Setsuna y Lost Sphear. Un juego perfectamente disfrutable por cualquier jugador que busque vivir una aventura intrigante y misteriosa con una historia de gran carga emotiva y un sistema de combate divertido y fresco.