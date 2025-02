Análisis de MediEvil para PlayStation 4: el retorno de Sir Daniel Fortesque

jorge garmendia Miércoles, 23 de octubre 2019, 17:15 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

Cuentan las leyendas que en el año 1286 el caballero Sir Daniel Fortesque lideró la batalla contra el malvado hechicero Zarok, quien había levantado un ejército de demonios con la intención de conquistar el reino de Gallowmere. Tras la contienda, con Zarok derrotado, Sir Daniel pasó a la historia como un gran héroe victorioso. Pero la realidad fue muy distinta. Fortesque no llegó a participar en la verdadera lucha ya que, nada más iniciar la carga, fue asesinado por una de las primeras flechas lanzadas por el enemigo.

Cien años después, Zarok resurge para vengarse de los habitantes de Gallowmere, robando sus almas para reconstruir un nuevo ejército de muertos vivientes. Accidentalmente, uno de los hechizos de energía nigromántica de Zarok también revive a Sir Daniel que ahora, en forma de cadáver esquelético, intentará derrotar a su archienemigo de una vez por todas y ganarse legítimamente su lugar en el Salón de los Héroes.

Esta era la historia que nos presentaba Medievil, un videojuego arcade de acción y aventura desarrollado por SCE Cambridge Studio y lanzado hace más de dos décadas en exclusiva para la primera PlayStation de Sony.

Impulsado por su original presentación, un sentido del humor muy peculiar y a pesar de sus defectos técnicos, Medievil fue un auténtico éxito comercial y, con el paso del tiempo, su protagonista se ha convertido en uno de los iconos de la consola de Sony. Por aquel entonces, pocos eran los juegos que habían logrado sacar tanto partido al poder de procesamiento de PSX y el título logró sorprender con un impresionante aspecto artístico en tres dimensiones y uno de los mejores diseños de niveles de la época. Sin embargo, las claras deficiencias de la cámara y el sistema de control perjudicaron a una obra que de otra forma hubiera sido perfecta.

Ahora, a escasos días de Halloween y con el objetivo de corregir los errores del pasado, Sir Daniel Fortesque vuelve a resucitar. El caballero no muerto menos terrorífico de los videojuegos regresa en la nueva versión de Medievil, desarrollada esta vez por Other Ocean Interactive. Un remake completo y meticuloso que conserva la esencia y el humor del clásico de culto, al tiempo que le agrega una profunda revisión gráfica.

En lo esencial, este nuevo Medievil replica a la perfección tanto el guion como la jugabilidad de su predecesor. Los escenarios, los enemigos y el desarrollo del juego en general se mantienen inalterados. Seguimos encontrándonos ante una experiencia sencilla y más o menos lineal en la que acabar con zombies, fantasmas y otros seres mientras resolvemos puzzles, recorremos interminables laberintos y desentrañamos innumerables secretos.

En nuestro recorrido por el encantado territorio de Gallowmere dispondremos de armas medievales conocidas (espada, dagas, ballesta, etc.), escudos y pociones que nos servirán para lidiar con las hordas enemigas. Estas se desgastan, pero si nos quedamos sin alternativas siempre podremos arrancarnos nuestro propio brazo huesudo para propinar unos cuantos golpes. Además, en los niveles se entremezclan numerosos acertijos y puzles que deberemos resolver (encontrando diversas herramientas, llaves e ítems) para seguir avanzando en la aventura.

En definitiva, en lo que respecta a las mecánicas principales, todo sigue en su sitio. No obstante, en este sentido, la decisión de respetar de manera exhaustiva la experiencia original puede no ser una ventaja. Los esquemas de accesibilidad básicos parecen no haber sido adaptados y el remake de Medievil arrastra los mismos problemas que lastraron al título en su primer lanzamiento. Por un lado, el sistema de control no es nada orgánico y en ocasiones la conexión entre la pulsación de los botones y el movimiento no se ejecuta adecuadamente; y, por otro, la cámara automática obliga a reajustar el ángulo constantemente y es rígida e incómoda.

Pero, a decir verdad, es el apartado artístico lo que da realmente sentido a este remake y donde Other Ocean demuestra haber realizado un gran trabajo. La recién llegada versión de Medievil ha sido reconstruida gráficamente en su totalidad con imágenes y efectos visuales completamente nuevos y en resolución 4K. La paleta de colores ha sido reemplazada por tonos más vibrantes, pero en general las texturas, las animaciones y el ambiente mantienen esa oscuridad 'cartoon' que caracterizaba al universo tétrico pero cómico de Sir Daniel Fortesque.

Del mismo modo, Medievil cuenta con una soberbia banda sonora que reinventa los temas clásicos y que se adapta a la perfección, aportando el toque de grandeza a cada una de las estrafalarias situaciones a las que se enfrenta Sir Daniel. Destaca igualmente la espectacular elección y ejecución del doblaje al castellano de las voces principales. En conclusión, audiovisualmente en su conjunto luce precioso y moderno, exactamente como se vería si el título hubiera sido un lanzamiento de esta generación.

Ampliar Nuestra valoración El remake de Medievil es una divertida, adictiva y nostálgica obra renacida. Other Ocean recrea con una calidad gráfica y sonora espectaculares cada detalle del videojuego de culto, cargado de humor y sorpresas, que pudimos disfrutar en 1998. Un título (con sus pormenores de control y ángulo de cámara) preparado para afrontar el desafío de llegar a una nueva audiencia.