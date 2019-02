¿Has jugado a... SteamWorld Dig 2?

Nuestra valoración

SteamWorld Dig 2 no inventa nada, pero logra ponerlo todo muy fácil para divertirse: se aprende a jugar en segundos, se disfruta incluso en sesiones de pocos minutos, se puede incluso abandonar y recuperar meses después sin ningún problema. Un juego que hace buena la etiqueta de «para todos los públicos»: no se me ocurre nadie que no vaya a disfrutar con él. Si se lo regalas a los pequeños de la casa, igual acabas tú jugando más que ellos.