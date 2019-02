Videoanálisis Intruders: Hide and Seek, el último y multipremiado desarrollo español para PlayStation 4 Intruders: Hide and Seek Fue elegido 'Mejor Proyecto Universitario' en el Fun & Serious Game Festival de 2016 RAÚL ROMERO Miércoles, 27 febrero 2019, 10:18

Los últimos meses han sido especialmente fructíferos para el desarrollo español, más concretamente bajo el seno del programa PlayStation Talents, con que Sony busca impulsar el talento nacional. Tras hacernos eco de Anyone's Diary, a manos del estudio valenciano World Domination Project, abordamos otro proyecto para PlayStation VR.

Intruders: Hide and Seek es un juego de sigilo en primera persona donde asumimos el papel de Ben, un niño de trece años que presencia cómo sus padres son torturados por tres desconocidos tras irrumpir en su casa por la fuerza: «La misión del jugador consiste en en moverse por la casa pasando desapercibido y burlando a sus enemigos. Descubrirá la historia y el motivo del allanamiento para poder ayudar a su familia en la peor noche de sus vidas».

Intruders: Hide and Seek surgió en las aulas de U-Tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Tras meses de trabajo, los madrileños Tessera Studios concurrieron a la tercera edición de los premios PlayStation, logrando los galardones de 'Mejor juego para la prensa' y 'Mejor juego'. Gracias a ello obtuvieron la oportunidad de continuar el desarrollo del juego en las instalaciones de PlayStation Talents Games Camp de Madrid, para posteriormente publicarlo de la mano de Daedalic Entertainment.

Intruders: Hide and Seek también ha obtenido otros reconocimientos como: el premio a 'Mejor Proyecto Universitario' en el Fun & Serious Game Festival de 2016 y el Gaming Best Pitch en la categoría 'indie' del SXSW de Austin, donde se impuso a una veintena de estudios internacionales.

El juego ya está disponible para PlayStation 4 en formatos físico y digital, a un precio recomendado de 19,99 euros. Reproducid la crítica bajo estas líneas para saber más de su planteamiento y mecánicas, amén de conocer nuestra valoración.