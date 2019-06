Videoanálisis 'Five Nights at Freddy's: Help Wanted' aterroriza en PlayStation VR Five Nights at Freddy's VR: Help Wante Incluye 20 niveles clásicos y otros tantos minijuegos inéditos RAÚL ROMERO Viernes, 21 junio 2019, 09:45

'Help Wanted' es la nueva entrega de la franquicia Five Nights at Freddy's, disponible para el visor de realidad virtual de PlayStation. El primer título llegó en 2014, convirtiéndose en un fenómeno viral gracias a sus retransmisiones en YouTube. Ahora, la terrorífica pizzería (Freddy Fazbear's Pizza) cobra más vida que nunca, lo que no son buenas nuevas para los jugadores más aprensivos.

Reza así la descripción oficial del desarrollo, amparado por Sony: «Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted incluye 20 niveles clásicos de los juegos originales y 20 minijuegos totalmente nuevos. Vuelven las pruebas que caracterizan esta saga, como reparar sistemas de ventilación, revisar personajes estropeados o pasar la noche intentando resguardarte en la oficina y nuevas experiencias posibles solo gracias a la realidad virtual. Las escenas de los títulos clásicos (Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, Five Nights at Freddy's 4 y Five Nights at Freddy's: Sister Location) se han actualizado y se han rehecho para una experiencia de VR totalmente envolvente».

¿Sobrevivió nuestro compañero Raúl a esta hueste de asesinos animatrónicos? Descubridlo reproduciendo la crítica en vídeo bajo estas líneas.

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted está disponible en PlayStation Store por 29,99€. Como es habitual, requiere de PlayStation VR y PlayStation Camera.