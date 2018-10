Análisis Fist of the North Star Lost Paradise: del manga a tu consola Fist of the North Star Lost Paradise / SEGA Los creadores de la franquicia Yakuza se atreven con 'El Puño de la Estrella del Norte' RAÚL ROMERO Jueves, 18 octubre 2018, 12:47

El Puño de la Estrella del Norte fue un 'manganime' de los que te hacían saltar del sillón y rasgarte las vestiduras. Puso un mundo rico en detalle delante de mis ojos, cuando aún era un niño. Después de unas cuantas incursiones en la industria del videojuego, este Lost paradise viene a hacer las delicias de los incondicionales.

El estudio tras Lost Paradise es Ryu Ga Gotoku, quienes también engendraron 'Yakuza', por eso verás muchos dejes de esta saga en el juego que nos ocupa. Así, las cotas de violencia se elevan al Olimpo de los más sádicos, con explosiones de miembros por doquier. Como cabe esperar, manejamos a Kenshiro (Ken para los amigos), artista marcial capaz de ejecutar las técnicas más mortíferas. Pero no penséis que va en busca de fama o fortuna; a él tan sólo le preocupa Yuria, su ligue perdido. El arco argumental que se abre va en paralelo a la historia canónica del anime, ya que de esta forma los desarrolladores ganan en libertad creativa.

La fórmula de Yakuza está bien resuelta y realmente funciona. Además de un arte notable, la jugabilidad es puro arcade, con golpes icónicos de la saga. Todo se hace de forma rápida: con apenas tres botones ejecutamos a diestro y siniestro, pobres Quick Time Events entremedias. El juego también pone a disposición un árbol con diferentes habilidades y mejoras, algunas determinantes para el avance. Los minijuegos son otro ingrediente indispensable, con toques de humor negro marca de la casa: desde hacer de barman hasta vérnoslas con clásicos de los salones recreativos.

En lo técnico el título raya a gran nivel. Los personajes parecen sacados del anime, con expresiones y movimientos recreados fidedignamente. No puede decirse lo mismo de los secundarios, por la reiteración de sus modelados. Ojo además quienes no dominen la lengua de Shakespeare, ya que el juego no se ha localizado a nuestro dioma y tal vez os perdáis algunos detalles del argumento.

Fist of the North Star Lost Paradise es un título cargado de combates sangrientos y potente narrativa, que ningún amante del manga debería perderse. No es que rezume originalidad (sobre todo en su sistema de misiones secundarias), pero sabe atrapar al jugador con una puesta en escena espectacular. Podéis comprobarlo en el siguiente vídeo, donde entramos en mayor detalle.